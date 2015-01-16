更新版 1-香港股市：港交所最快明年第二季实施市场波动调节及收市竞价机制

* 港交所拟引入市场波动调节及收市竞价时段机制

* 谘询期为三个月，预计最快2016年第二季实施

* 新机制将更有效保障市场及提高市场效率 (新增更多细节及评论)

路透香港1月16日 - 香港交易及结算所（港交所） 周五建议，在证券及衍生品市场引入市场波动调节机制，并在证券市场重新引入收市竞价交易时段，预计最快明年第二季开始实施。

港交所市场营运主管李国强在记者会上表示，引入市场波动调节机制符合G20及国际证监会组织的相关指引，目的是防止类似美国市场“闪崩”般的重大交易事故再次发生，而且国际上大部分交易所已实施不同形式的市场波动调节机制，以控制大幅价格波动引致的系统性风险，故将更有效保障市场及提高市场效率。

“考虑到让市场自由运作，设计上尽量减少对市场滋扰，并主要针对指数成分股，以防范电脑程式对波动股份互相追踪时所造成的骨牌效应。”他说。

相比中国内地股市每日10%涨跌停板机制，香港的市场波动调节机制弹性较大，每个交易时段、每产品最多只能触发两次市场波动调节机制（全日共四次），盘中股票价格涨或跌10%（期货合约则为5%）即进入冷静期，期限为5分钟，期间可以在限价范围内继续交易，其后交易恢复正常。

首阶段涵盖81只恒生指数 及恒生中国企业指数 成份股，以及恒指及恒生国企指数现月及下月指数期货合约及其各自的小型期货合约。以日均成交额计，将覆盖约60%的股票以及超过95%的结构性产品交易。

**新收市竞价时段有助降低追踪误差**

至于重新推出的收市竞价时段，将会解决价格波动问题。在收市后的七分钟之内价格限制在参考价的上下5%，第八分钟开始为不可取消时段，价格限制在最低沽盘和最高买盘之内，此举可防止极端价格的买卖盘输入系统，像汇丰 于2009年在收市竞价时段惊现33港元叫价盘（较收市价低10.5港元）的情况。

港交所曾于2008年5月引入收市竞价交易时段，随后因应收市竞价交易时段内若干不寻常价格变动，令其关注收市竞价交易时段内可能存在出现滥用情况等不当行为。为维持市场公平有序及具透明度以稳定公众信心，港交所翌年3月已将之取消。

现时除香港外，所有已发展及大部分发展中市场均已引入收市竞价交易时段，包括深圳交易所，上海交易所则未有采用。收市竞价时段的主要用家为机构投资者，包括被动式基金和退休基金，其须按收市价执行交易，引入收市竞价有助降低追踪误差。

在收市竞价交易时段内，有需要以收市价进行交易的市场参与者可在此时段输入买卖盘，这些买卖盘互动从而令每只证券得出一个共识的收市价，并按此收市价执行交易。