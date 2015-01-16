表格：沪港通市场数据摘要--1月16日

路透香港1月16日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港通市
场数据摘要。
沪股通 港股通
每日额度余额 125.78亿元人民币（已用3.2%） 95.31亿元人民币（已用9.2%）
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 中国平安 190,387,317 313,457,871 503,845,188
2 大秦铁路 171,729,799 168,747,143 340,476,942
3 招商银行 226,792,985 73,199,446 299,992,431
4 青岛海尔 77,978,215 132,726,430 210,704,644
5 中国北车 191,944,254 8,963,768 200,908,022
6 浦发银行 151,894,649 45,741,641 197,636,289
7 中国人寿 67,320,796 109,583,049 176,903,845
8 中国银行 67,989,825 108,842,519 176,832,344
9 贵州茅台 91,143,564 80,960,028 172,103,592
10 中国太保 33,910,147 126,952,604 160,862,750
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 中国银行 69,566,600 8,645,480 78,212,080
2 上海电气 33,609,280 43,423,400 77,032,680
3 新华保险 20,411,245 38,580,400 58,991,645
4 中信银行 42,471,270 14,070,500 56,541,770
5 中信证券 36,827,825 19,474,075 56,301,900
6 恒大地产 52,723,340 1,356,190 54,079,530
7 紫金矿业 48,877,920 4,125,600 53,003,520
8 建设银行 51,583,960 902,780 52,486,740
9 海通证券 41,915,560 6,598,152 48,513,712
10 中国南车 25,377,020 16,152,460 41,529,480
（完）
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(整理 雷美珍; 审校 张喜良)