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亚洲 | 2015年 1月 16日 星期五 19:29 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--1月16日

路透香港1月16日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    125.78亿元人民币（已用3.2%）      95.31亿元人民币（已用9.2%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中国平安                   190,387,317      313,457,871       503,845,188
   2    大秦铁路                   171,729,799      168,747,143       340,476,942
   3    招商银行                   226,792,985       73,199,446       299,992,431
   4    青岛海尔                    77,978,215      132,726,430       210,704,644
   5    中国北车                   191,944,254        8,963,768       200,908,022
   6    浦发银行                   151,894,649       45,741,641       197,636,289
   7    中国人寿                    67,320,796      109,583,049       176,903,845
   8    中国银行                    67,989,825      108,842,519       176,832,344
   9    贵州茅台                    91,143,564       80,960,028       172,103,592
  10    中国太保                    33,910,147      126,952,604       160,862,750
    
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    中国银行                       69,566,600       8,645,480       78,212,080
   2    上海电气                       33,609,280      43,423,400       77,032,680
   3    新华保险                       20,411,245      38,580,400       58,991,645
   4    中信银行                       42,471,270      14,070,500       56,541,770
   5    中信证券                       36,827,825      19,474,075       56,301,900
   6    恒大地产                       52,723,340       1,356,190       54,079,530
   7    紫金矿业                       48,877,920       4,125,600       53,003,520
   8    建设银行                       51,583,960         902,780       52,486,740
   9    海通证券                       41,915,560       6,598,152       48,513,712
  10    中国南车                       25,377,020      16,152,460       41,529,480
 
     （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 张喜良)
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