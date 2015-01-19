重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(1月12日-16日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周微涨0.03%。年初结汇盘较重，但国际油价疲弱致油盘购汇不时出手，市场供求更趋均衡下，人民币维持缓步升值态势，直至瑞士央行突弃瑞郎上限，令人民币将本周涨幅几乎回吐殆尽。但市场人士指出，升至逾半个月高位的中间价反映了央行的维稳意图，瑞郎脱钩欧元对人民币影响更侧重于短期，并不一定意味着人民币将开启贬值通道。

公开市场操作: --中国央行公开市场本周仍无任何动作，至此“零操作”已持续逾一个半月；新股IPO密集申购并未对流动性掀起太大波澜，面对相对平静的资金面形势，公开市场操作也稳字当头。

市场人士指出，央行目前仍更倾向于通过定向手段为市场提供支持，比如本周关于MLF(中期借贷便利)续做的传闻。通过定向工具，既能维持稳定的预期，同时也避免向市场传递更强的政策信号，这与当前稳中偏松的政策基调亦更为契合。

债市: --银行间市场当周现券收益率整体呈下探态势，因密集IPO对资金面压力小于预期，以及海外避险情绪带动等。本轮缴税即将结束，预计资金面有望稳中向好，再有外围市场多头情绪助力，境内市场现券预期较为乐观。 票据: --中国票据市场当周转贴利率仍震荡走低，新股密集IPO对资金面的影响明显弱于预期，而年初银行多积极冲信贷规模，因此整体收票需求尚可，推动价格下行。不过交易员预计，由于资金成本仍未出现明显回落，以当前转贴利率收票获利仍薄来看，短期内继续下探的空间料有限。

股市: --当周沪综指 两度下探3,200点进行短调后，在大盘权重股拉升下重拾升势，再度冲击3,400点整数关口，并连续第10周上涨，但量能明显不济。本周20多只新股陆续申购，外围市场及油价持续动荡，对资金面预期有较大影响。随着年报披露和2014年经济数据披露日期临近，市场对基本面关注度提升，情绪趋于谨慎。