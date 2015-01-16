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货币新闻 | 2015年 1月 16日 星期五 20:57 BJT

美股业绩：高盛第四季获利下降7%，债券交易和投行部门表现不佳

据汤森路透I/B/E/S，分析师之前的预估是高盛第四季每股盈余4.32美元。尚不清楚今天公布的业绩是否具有可比性。

高盛的债券、货币和大宗商品交易部门的营收大幅下降29%至12.2亿美元。投行业务营收下降16%至14.4亿美元。(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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