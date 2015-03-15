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市场报道 | 2015年 3月 15日 星期日 12:08 BJT

CFTC报告：COMEX期铜3月10日持仓报告(表)

路透3月13日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年3月10日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(164,239口)

53,309 74,837 11,962 88,084 55,730 153,355 142,529 10,884 21,710

较3月3日变动(未平仓合约：增加1,219口)

2,266 983 -1,050 614 194 1,830 127 -611 1,092

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.5 45.6 7.3 53.6 33.9 93.4 86.8 6.6 13.2

各类交易商数量(总计为254家)

57 126 44 46 44 135 191 (完)

(编译 许娜；审校 戴素萍)
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