《焦点》欧盟执委会警告希腊退出欧元区是大灾难，敦促团结一致

欧洲金融：ECB副总裁警告，银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
* 莫斯可维西警告希腊退出可能为欧元终结拉开帷幕
* 贾克称正在提出建议
* 贾克敦促齐普拉斯采取行动以避免希腊意外退出欧元区
* 德国称希腊可能失去欧元，令欧盟感到忧心
* 齐普拉斯称希腊已经做好份内事，现在是“团结一致”的时候
路透布鲁塞尔3月13日 - 欧盟执委会警告，如果希腊必须放弃欧元，将是个“大灾难”，而执委会主席贾克则敦促欧盟政府团结一致，因希腊难以取得更多的信贷。
前一日德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，希腊可能会跌跌撞撞地离开欧元区，因为该国最新的左翼派领袖未能协商新的借款协议；贾克的经济委员则表示，欧盟强硬派低估了希腊问题可能让欧元区展开致命的骨牌式崩解的风险。
“在欧洲我们全都可能认为，希腊退出欧元区将是个大灾难--不仅对希腊经济是这样，而对欧元区整体来说也是如此，”欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西对德国《明镜》周刊(Der Spiegel)表示。不过，事实上，德国总理梅克尔的一些保守派盟友并不这么认为，他们支持希腊退出欧元区。
这些人认为，自从上次主要债务危机以来的三年来所采取的保护机制，意谓着希腊退出欧元区可以受到控制，欧元甚至会变得更强。对于这种看法，莫斯可维西不予认同。
“如果一个国家离开欧元区，市场将立即会问接下来会是哪个国家，”莫斯可维西对《明镜》周刊表示，而这可能是终结的来临。
**失败的风险**
一位欧盟官员对路透表示，贾克敦促希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)做更多的努力来向债权人展现他正在达成节约并开放市场改革的要求。贾克对齐普拉斯表示，如果后者不这么做，希腊可能会发现自己有被欧元货币体系拒之门外的“明显风险”。
贾克当众向其他欧盟政府流露出急迫性：他说，“这不是分裂的时候。
“这是团结一致的时候。”
执委会官员表示，关于希腊若是未能达成撙节并开放市场改革的要求，就放手让希腊离开的说法，让贾克感到担忧。
“由于决定未来如何发展的责任与可能性只能取决于希腊，且因为我们不能确切了解希腊当局正在采取何等对策，我们不能排除希腊意外退出欧元区的可能性，”被问及“希腊意外退欧”可能性的时候，朔伊布勒周四告诉奥地利广播集团(ORF)。
荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，希腊把太多自己的问题都怪罪到别人头上。
许多希腊人憎恨欧洲和国际货币基金组织(IMF)自2010年来提供纾困所附带的条件，但绝大多数人又希望能留在欧元区。这将是处于危险境地，如果政府信用告罄，希腊的银行将没办法从欧洲央行取得欧元。
**“团结一致”的时候**
贾克表示，“执委会想要提供帮助。但执委会不是当中的要角，因为所有的决定...必须要由欧元集团来决定。”
执委会官员表示，执委会的角色一直是向希腊经验不足的政府提供建议。
齐普拉斯在2月20日同意将纾困计划延长至6月，但关于希腊将如何达到条件以获得新资金的谈判在周三才于布鲁塞尔展开。
希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis周五表示，如果债权人要求额外的撙节举措，以换取金援，齐普拉斯将会举行公投。(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
* 短率稳于低位，股市再破万点短钱多 * 短票以跨月为主，且利率区间高位下移 * 债券附买回利率大致持稳上日 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月11日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，今日股市再攻 万点，市场资金充裕，短钱相当充足，央行虽适时冲销资金，但无碍市场宽裕局面。 他们指出，资金多而需求少，成交并不算活络。市场到期的拆款难以如数维系偏高利率 ，因票券商并不全数续拆入，已调整减少部分高利率拆款；若资金持续宽裕，可能短率会续 向下走跌。 〞一滩死水，整个市场需求小到不行。〞一位小型商银交易员说。 另外一位大型银行交易员则表示，两年期定存单上日标售加权平均利率下跌逾2基点， 跌幅不算少，此存单主要以本地银行为主要竞标者，可见本地银行的资金颇多。 台湾央行周三标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.593%。该利率大致 符合市场预期的0.60%附近，并较上次标售结果0.62%下跌2.7个基点。
路透台北5月11日 - 台湾金融监督管理委员会证期局副局长张振山周四表示，5月截至9日外资及陆资净汇 入6.97亿美元，今年至9日则是净汇入112.52亿美元，至9日外资总累计净汇入金额约2,106.24亿美元，。 张振山并指出，受到美股创新高、台湾出口4月年增9.4%，连续七个月正成长，及景气回升带动人气回流 台股等影响，今日台股收高升破万点，创2000年4月11日的10,068.05点以来新高。 至于台股能否站稳万点大关，张振山仅回应称，“看国内景气能否维持这个温度，或是持续上升，往正面 方向。” 月初金管会证期局长王咏心表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约12.74亿美元，连续第四个月净汇入。 至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 台湾股市 周四收涨0.33%至10,001.48点，站上万点大关，创下17年收盘新高。分析师表示，权值 股台积电 利空不跌，股市信心偏强，短线料台股续在高档震荡。 证