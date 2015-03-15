《焦点》欧盟执委会警告希腊退出欧元区是大灾难，敦促团结一致

* 莫斯可维西警告希腊退出可能为欧元终结拉开帷幕

* 贾克称正在提出建议

* 贾克敦促齐普拉斯采取行动以避免希腊意外退出欧元区

* 德国称希腊可能失去欧元，令欧盟感到忧心

* 齐普拉斯称希腊已经做好份内事，现在是“团结一致”的时候

路透布鲁塞尔3月13日 - 欧盟执委会警告，如果希腊必须放弃欧元，将是个“大灾难”，而执委会主席贾克则敦促欧盟政府团结一致，因希腊难以取得更多的信贷。

前一日德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，希腊可能会跌跌撞撞地离开欧元区，因为该国最新的左翼派领袖未能协商新的借款协议；贾克的经济委员则表示，欧盟强硬派低估了希腊问题可能让欧元区展开致命的骨牌式崩解的风险。

“在欧洲我们全都可能认为，希腊退出欧元区将是个大灾难--不仅对希腊经济是这样，而对欧元区整体来说也是如此，”欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西对德国《明镜》周刊(Der Spiegel)表示。不过，事实上，德国总理梅克尔的一些保守派盟友并不这么认为，他们支持希腊退出欧元区。

这些人认为，自从上次主要债务危机以来的三年来所采取的保护机制，意谓着希腊退出欧元区可以受到控制，欧元甚至会变得更强。对于这种看法，莫斯可维西不予认同。

“如果一个国家离开欧元区，市场将立即会问接下来会是哪个国家，”莫斯可维西对《明镜》周刊表示，而这可能是终结的来临。

**失败的风险**

一位欧盟官员对路透表示，贾克敦促希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)做更多的努力来向债权人展现他正在达成节约并开放市场改革的要求。贾克对齐普拉斯表示，如果后者不这么做，希腊可能会发现自己有被欧元货币体系拒之门外的“明显风险”。

贾克当众向其他欧盟政府流露出急迫性：他说，“这不是分裂的时候。

“这是团结一致的时候。”

执委会官员表示，关于希腊若是未能达成撙节并开放市场改革的要求，就放手让希腊离开的说法，让贾克感到担忧。

“由于决定未来如何发展的责任与可能性只能取决于希腊，且因为我们不能确切了解希腊当局正在采取何等对策，我们不能排除希腊意外退出欧元区的可能性，”被问及“希腊意外退欧”可能性的时候，朔伊布勒周四告诉奥地利广播集团(ORF)。

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，希腊把太多自己的问题都怪罪到别人头上。

许多希腊人憎恨欧洲和国际货币基金组织(IMF)自2010年来提供纾困所附带的条件，但绝大多数人又希望能留在欧元区。这将是处于危险境地，如果政府信用告罄，希腊的银行将没办法从欧洲央行取得欧元。

**“团结一致”的时候**

贾克表示，“执委会想要提供帮助。但执委会不是当中的要角，因为所有的决定...必须要由欧元集团来决定。”

执委会官员表示，执委会的角色一直是向希腊经验不足的政府提供建议。

齐普拉斯在2月20日同意将纾困计划延长至6月，但关于希腊将如何达到条件以获得新资金的谈判在周三才于布鲁塞尔展开。

希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis周五表示，如果债权人要求额外的撙节举措，以换取金援，齐普拉斯将会举行公投。(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)