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市场报道 | 2015年 3月 15日 星期日 12:07 BJT

CFTC报告：COMEX期金3月10日持仓报告(表)

路透3月13日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年3月10日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(410,918口)

171,821 89,929 43,257 154,578 243,920 369,656 377,106 41,262 33,812

较3月3日变动(未平仓合约：增加5,794口)

-8,740 25,188 -901 14,498 -19,547 4,857 4,740 937 1,054

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

41.8 21.9 10.5 37.6 59.4 90.0 91.8 10.0 8.2

各类交易商数量(总计为307家)

141 91 82 53 50 231 192 (完)

(编译 许娜；审校 戴素萍)
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