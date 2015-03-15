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市场报道 | 2015年 3月 15日 星期日 12:06 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货3月10日持仓报告(表)

路透3月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年3月10日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,670,894口)

495,142 234,483 528,820 566,050 829,530 1590012 1592833 80,882 78,061

较3月3日变动(未平仓合约：减少17,014口)

-2,806 -1,176 24,458 -37,508 -44,428 -15,856 -21,146 -1,158 4,132

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.6 14.0 31.6 33.9 49.6 95.2 95.3 4.8 4.7

各类交易商数量(总计为390家)

128 124 164 97 100 324 315 (完)

(编译 许娜；审校 戴素萍)
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