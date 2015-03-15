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货币新闻 | 2015年 3月 15日 星期日 12:05 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货3月10日持仓报告(表)

路透3月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年3月10日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(678,241口)

177,354 185,747 107,044 350,296 269,567 634,694 562,358 43,547 115,883

较3月3日变动(未平仓合约：增加6,253口)

-15,564 -2,460 1,117 21,787 11,877 7,340 10,534 -1,087 -4,281

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.1 27.4 15.8 51.6 39.7 93.6 82.9 6.4 17.1

各类交易商数量(总计为621家)

137 226 186 150 199 403 516 (完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
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