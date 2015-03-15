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市场报道 | 2015年 3月 15日 星期日 12:04 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货3月10日持仓报告(表)

路透3月13日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年3月10日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(181,414口)

83,640 40,306 11,159 71,733 117,052 166,532 168,517 14,882 12,897

较3月3日变动(未平仓合约：减少4,458口)

-3,705 6,309 1,866 -1,220 -15,216 -3,059 -7,041 -1,399 2,583

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

46.1 22.2 6.2 39.5 64.5 91.8 92.9 8.2 7.1

各类交易商数量(总计为257家)

101 74 62 54 55 185 168 (完)

(编译 许娜；审校 戴素萍)
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