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市场报道 | 2015年 3月 15日 星期日 12:03 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货3月10日持仓报告(表)

路透3月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年3月10日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(424,445口)

129,031 165,819 89,775 171,121 123,779 389,927 379,373 34,518 45,072

较3月3日变动(未平仓合约：增加19,890口)

5,072 12,753 4,629 11,691 1,553 21,392 18,935 -1,502 955

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.4 39.1 21.2 40.3 29.2 91.9 89.4 8.1 10.6

各类交易商数量(总计为402家)

136 114 120 101 97 305 285 (完)

(编译 许娜；审校 戴素萍)
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