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市场报道 | 2015年 3月 15日 星期日 12:02 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货3月10日持仓报告(表)

路透3月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年3月10日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,245,440口)

376,792 247,815 175,668 589,476 602,884 1141936 1026367 103,504 219,073

较3月3日变动(未平仓合约：减少3,623口)

-2,691 16,082 -10,394 10,416 -7,437 -2,669 -1,749 -954 -1,874

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.3 19.9 14.1 47.3 48.4 91.7 82.4 8.3 17.6

各类交易商数量(总计为704家)

157 158 159 217 305 472 553 (完)

(编译 许娜；审校 戴素萍)
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