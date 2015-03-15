中国经济：目前没有出现通货紧缩，实际上是“被通缩”--总理

欧洲金融：ECB副总裁警告，银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透北京3月15日 - 对中国经济是否陷入通货紧缩的忧虑，中国总理李克强周日明确表态，中国并没有出现通缩，中国CPI或者说物价总水平1月份是正增长，2月份涨幅比1月份更高，所以不能说中国已经出现了通货紧缩。
李克强在2015年两会结束后的新闻发布会上称，关于通货紧缩，国际上对这个提法有多种解释，比较一致的就是说一个国家的物价总水平持续出现负增长。
他指出，虽然中国现在的物价总水平比较低，但并不是中国向世界输出了通缩，“实际上我们是'被通缩'。对这种“被通缩”的问题，我们有应对，也有进一步的准备。”
他举例称，去年中国进口了3.1亿吨原油、9.3亿吨铁矿石，量是增的，没有跌，但是价格下来了，主要是因为国际大宗商品价格大幅度下跌。
中国今年2月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.4%，全年目标为3%左右。海关数据显示，1-2月进口铁矿砂数量同比减少0.9%，进口均价下跌44.9%；进口原油同比增加4.5%，进口均价下跌46.2%。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
* 短率稳于低位，股市再破万点短钱多 * 短票以跨月为主，且利率区间高位下移 * 债券附买回利率大致持稳上日 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月11日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，今日股市再攻 万点，市场资金充裕，短钱相当充足，央行虽适时冲销资金，但无碍市场宽裕局面。 他们指出，资金多而需求少，成交并不算活络。市场到期的拆款难以如数维系偏高利率 ，因票券商并不全数续拆入，已调整减少部分高利率拆款；若资金持续宽裕，可能短率会续 向下走跌。 〞一滩死水，整个市场需求小到不行。〞一位小型商银交易员说。 另外一位大型银行交易员则表示，两年期定存单上日标售加权平均利率下跌逾2基点， 跌幅不算少，此存单主要以本地银行为主要竞标者，可见本地银行的资金颇多。 台湾央行周三标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.593%。该利率大致 符合市场预期的0.60%附近，并较上次标售结果0.62%下跌2.7个基点。
路透台北5月11日 - 台湾金融监督管理委员会证期局副局长张振山周四表示，5月截至9日外资及陆资净汇 入6.97亿美元，今年至9日则是净汇入112.52亿美元，至9日外资总累计净汇入金额约2,106.24亿美元，。 张振山并指出，受到美股创新高、台湾出口4月年增9.4%，连续七个月正成长，及景气回升带动人气回流 台股等影响，今日台股收高升破万点，创2000年4月11日的10,068.05点以来新高。 至于台股能否站稳万点大关，张振山仅回应称，“看国内景气能否维持这个温度，或是持续上升，往正面 方向。” 月初金管会证期局长王咏心表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约12.74亿美元，连续第四个月净汇入。 至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 台湾股市 周四收涨0.33%至10,001.48点，站上万点大关，创下17年收盘新高。分析师表示，权值 股台积电 利空不跌，股市信心偏强，短线料台股续在高档震荡。 证