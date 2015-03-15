欧洲经济：决策层警告勿对欧洲央行买债计划过度乐观

标题新闻：希腊2月失业率从1月的23.3%降至23.2%，但仍为欧元区平均水平的两倍以上
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路透意大利切尔诺比奥3月14日 - 欧洲决策者周六警告，不要在欧洲央行(ECB)推出购债计划后过度乐观，欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)表示，利率不可能永久维持在近零水准。
欧洲央行周一开始买进主权债计划或量化宽松，以期支撑经济成长，并拉升欧元区通胀率迈向央行略低于2%的目标。
意大利央行总裁维斯科表示，自从欧洲央行首次暗示量化宽松计划以来，欧元贬值的速度快于预期，而该计划有可能超出目标，并可能使金融和不动产资产的价格过度上涨。
“我们必须试着尽快让通胀率接近2%的目标，”维斯科在切尔诺比奥的记者会上表示。欧洲决策人士和企业高层主管齐聚此处，商讨意大利和欧洲的经济和金融前景。
“我们无法永远或在超长时间内维持零利率，”维斯科表示。
希腊财长瓦鲁法基斯稍早在相同的会议上表示，欧洲央行的购债计划，若没有在实质经济中促进投资，引发的股市升势将难以为继。
**经济情势脆弱**
维斯科表示，本周公布的意大利工业生产数据不佳，显示经济情势依旧脆弱，尽管投资者有“新的乐观情绪”--这在几周前还没有出现。
“这是我们需要小心过度乐观的迹象...经济仍很脆弱，”他表示。
意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)同样对过度乐观的情绪提出警告。他表示，国内企业仍没有信心去好好利用欧洲央行超宽松货币政策所带来的机会。
他表示，意大利政府将会试着利用当前的情势来推动提高中长期成长的改革，因此欧洲央行的举措不能只是具有短期的提振作用。
维斯科表示，意大利预测今年经济成长为0.5-1.0%，明年为高于1.5%。
意大利2014年经济为连续第三年出现萎缩。(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)
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