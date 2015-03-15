金砖国家：3月13日股汇市收盘纵览

路透3月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月13日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.94%报939.56点。
中国股市：沪综指收升续创一个半月新高，煤炭能源等板块接力上涨
中国汇市：人民币随中间价收升，美元指数升势暂歇提供动能
香港股市：恒生指数收坚，受央行行长谈话所激励
============================================================================
巴西股市：股市下跌，因政治和财政忧虑升温使得巴西更容易受到新兴市场普遍抛盘的冲击。指标股指Bovespa指数 收跌0.58%，报48,595.81点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元跌1.9%，10年多来首度突破3.2雷亚尔关口。本月迄今已累计下挫逾10%，为路透追踪的152种货币中表现最差的一个。雷亚尔兑美元 收报3.2460/90，上日收报3.1590/15。
============================================================================
南非股市：下跌，GlaxoSmithKline 削减对制药商Aspen 的持股导致后者股价走低，从而拖累大盘下滑。指标Top-40绩优股指数 收低0.9%，报45,873点；综合指数 跌0.8%，报51,799点。
南非汇市：兰特兑美元延续跌势，因美元涨势没有停歇的迹象
=========================================================================
印度股市：下跌近1.5%，并创年内最大单周跌幅。BSE指数 收低1.48%，报28,503.30点，周线下滑3.2%。NSE指数 跌1.46%，报8,647.75点，周线下滑3.3%。两个股指均创2014年12月12日以来最大单周跌幅。
印度汇市：卢比兑美元在美联储周二召开政策会议前跟随大多数亚币走低，收报62.9650/9750，上日收报62.50/51。国内市场下跌亦带来压力。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.99%，报833.570点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌3.39%，报451.81点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.73%至62.249卢布；卢布兑欧元 跌0.2%至65.300卢布。(完)
(编译 许娜；审校 戴素萍)