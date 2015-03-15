瑞士经济：政府抗拒政党希望减轻瑞郎飙升冲击的要求--媒体

欧洲金融：ECB副总裁警告，银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透日内瓦3月14日 - 瑞士国家通讯社SDA周六报导称，政党要求减轻央行弃守瑞郎汇率上限所带来的经济冲击，对此政府已决定不予理会。
针对下周国会讨论前七个政党所提出的问题，瑞士联邦委员会回覆写道，可能会采取的行动非常少。
瑞士央行在1月时弃守瑞郎兑欧元1.20上限，导致瑞郎飙涨。
瑞郎兑欧元一度升至0.86瑞郎，之后缓步下滑。本月已回贬至逾1.05。瑞士出口商及观光业料因此蒙受巨大损失，且促使许多购物者转向德国、法国和意大利。
SDA报导称，右翼派政党要求提供减税优惠及放松管制；左翼派政党则希望资本控制并对劳工提供更多的保护。
但联邦委员会表示，“几乎没有任何迅速且有针对性的举措”能抑制瑞郎近期的强势表现。
其并称，政府能做的可能是试图改善企业的整体条件。对于绿党所提出的资本控制则予以拒绝，因这将会损害经济。
政府表示，如果瑞郎贬至1.10或以上，对经济和贸易的影响将是显而易见的，但也是有限的。
目前无法立即连系到政府发言人士对该报导置评。(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
* 短率稳于低位，股市再破万点短钱多 * 短票以跨月为主，且利率区间高位下移 * 债券附买回利率大致持稳上日 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月11日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，今日股市再攻 万点，市场资金充裕，短钱相当充足，央行虽适时冲销资金，但无碍市场宽裕局面。 他们指出，资金多而需求少，成交并不算活络。市场到期的拆款难以如数维系偏高利率 ，因票券商并不全数续拆入，已调整减少部分高利率拆款；若资金持续宽裕，可能短率会续 向下走跌。 〞一滩死水，整个市场需求小到不行。〞一位小型商银交易员说。 另外一位大型银行交易员则表示，两年期定存单上日标售加权平均利率下跌逾2基点， 跌幅不算少，此存单主要以本地银行为主要竞标者，可见本地银行的资金颇多。 台湾央行周三标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.593%。该利率大致 符合市场预期的0.60%附近，并较上次标售结果0.62%下跌2.7个基点。
路透台北5月11日 - 台湾金融监督管理委员会证期局副局长张振山周四表示，5月截至9日外资及陆资净汇 入6.97亿美元，今年至9日则是净汇入112.52亿美元，至9日外资总累计净汇入金额约2,106.24亿美元，。 张振山并指出，受到美股创新高、台湾出口4月年增9.4%，连续七个月正成长，及景气回升带动人气回流 台股等影响，今日台股收高升破万点，创2000年4月11日的10,068.05点以来新高。 至于台股能否站稳万点大关，张振山仅回应称，“看国内景气能否维持这个温度，或是持续上升，往正面 方向。” 月初金管会证期局长王咏心表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约12.74亿美元，连续第四个月净汇入。 至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 台湾股市 周四收涨0.33%至10,001.48点，站上万点大关，创下17年收盘新高。分析师表示，权值 股台积电 利空不跌，股市信心偏强，短线料台股续在高档震荡。 证