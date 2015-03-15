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货币新闻 | 2015年 3月 15日 星期日 16:04 BJT

国际油市：现在说OPEC 6月是否会维持政策不变还太早--沙特石油部长顾问

路透杜哈3月15日 - 沙特(沙乌地)阿拉伯石油部长的顾问Ibrahim al-Muhanna周日在能源会议上表示，现在就说石油输出国组织(OPEC)在6月开会时是否会维持产量上限不变，是言之过早了。

他并表示，自己乐观看待石油需求成长，并预期未来供应将会“良好”。

Muhanna表示，近期油价下跌是因预期和投机，并非是缘于基本面。其并称，沙特仍致力于油市稳定和油价稳定。(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)
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