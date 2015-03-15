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债券 | 2015年 3月 15日 星期日 16:46 BJT

巴西金融：政府不会扩大干预来阻止雷亚尔颓势--消息人士

路透巴西利亚3月13日 - 四位政府消息人士对路透表示，巴西当局将不会屈服于市场压力扩大支持雷亚尔，尽管雷亚尔周五大跌。

雷亚尔兑美元 周五下跌近4%，触及3.28，为2003年4月以来最低水准，因美元全面急升，以及国营石油企业Petrobras 贪污丑闻所引发的政治不确定性升温。

许多投资者预期，除了央行每日出售货币互换合约外，巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)将会扩大干预。

但官员们对路透表示，巴西将不会动用外汇储备来阻止雷亚尔的跌势。当经济萎缩时，雷亚尔贬值最终可能有助于出口。

一位要求不具名的官员表示，“干预是没用的...这是全球趋势。美元到处都在走强。”

这项不干预市场的决定，意谓着罗塞夫政策大转弯。他在第一任任期期间，先是加大干预压低过度升值的雷亚尔，之后又是阻止雷亚尔大跌。

财政部消息人士表示，投资者寻求新的汇价水准，这可以解释雷亚尔周五急贬的原因。巴西需要新的汇率水准来修正经济失衡情况。

这位官员还称，市场正在试探政府，周五的暴跌并非资本外逃所致。

财政部和央行均拒绝置评。

央行的货币互换计划将在3月31日到期。央行并未表示是否会继续从2013年开始的这项计划。(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)
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