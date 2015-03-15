美国与加拿大经济指标预测--3月16日-3月23日****

欧洲金融：ECB副总裁警告，银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月16日当周
3月16日(一)
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 8.00 7.78
1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.2% +0.2%
制造业产出(较前月) +0.1% +0.2%
产能利用率 79.5% 79.4%
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 3月 56 55
2000 美国整体资本净流动(亿美元) 1月 -- 净流出1,748
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出222
3月17日(二)
1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 105.0 106.5
建筑许可年率(万户) 106.5 106.0
1230 加拿大制造业销售(较前月) 1月 -1.2% +1.7%
3月18日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 3月13日当周 -- 415.4
再融资指数 -- 1,815.3
1230 加拿大趸售贸易(较前月) 1月 -0.8% +2.5%
1800 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25%
3月19日(四)
1230 美国经常帐收支(亿美元) 第四季 赤字1,036 赤字1,003
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月14日当周 -- 28.9
四周均值(万人) -- 30.225
续请失业金人数(万人) 3月7日当周 -- 241.8
1400 美国领先指标(较前月) 2月 +0.3% +0.2%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 7.4 5.2
3月20日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.7% -0.2%
(较上年同期) +1.0% +1.0%
央行核心CPI(较前月) +0.5% +0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 -0.5% -2.0%
3月23日当周
3月23日(一)
1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 498 482 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 许娜；审校 徐文焰)
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
* 短率稳于低位，股市再破万点短钱多 * 短票以跨月为主，且利率区间高位下移 * 债券附买回利率大致持稳上日 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月11日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，今日股市再攻 万点，市场资金充裕，短钱相当充足，央行虽适时冲销资金，但无碍市场宽裕局面。 他们指出，资金多而需求少，成交并不算活络。市场到期的拆款难以如数维系偏高利率 ，因票券商并不全数续拆入，已调整减少部分高利率拆款；若资金持续宽裕，可能短率会续 向下走跌。 〞一滩死水，整个市场需求小到不行。〞一位小型商银交易员说。 另外一位大型银行交易员则表示，两年期定存单上日标售加权平均利率下跌逾2基点， 跌幅不算少，此存单主要以本地银行为主要竞标者，可见本地银行的资金颇多。 台湾央行周三标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.593%。该利率大致 符合市场预期的0.60%附近，并较上次标售结果0.62%下跌2.7个基点。
路透台北5月11日 - 台湾金融监督管理委员会证期局副局长张振山周四表示，5月截至9日外资及陆资净汇 入6.97亿美元，今年至9日则是净汇入112.52亿美元，至9日外资总累计净汇入金额约2,106.24亿美元，。 张振山并指出，受到美股创新高、台湾出口4月年增9.4%，连续七个月正成长，及景气回升带动人气回流 台股等影响，今日台股收高升破万点，创2000年4月11日的10,068.05点以来新高。 至于台股能否站稳万点大关，张振山仅回应称，“看国内景气能否维持这个温度，或是持续上升，往正面 方向。” 月初金管会证期局长王咏心表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约12.74亿美元，连续第四个月净汇入。 至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 台湾股市 周四收涨0.33%至10,001.48点，站上万点大关，创下17年收盘新高。分析师表示，权值 股台积电 利空不跌，股市信心偏强，短线料台股续在高档震荡。 证