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债券 | 2015年 3月 16日 星期一 07:35 BJT

欧洲金融：欧洲央行量化宽松举措刺激的股市涨势料难以为继--希腊财长

路透意大利切尔诺比奥3月14日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周六发出警告表示，欧洲央行(ECB)购买公债，将催生出一波难以为继的股市上涨行情，同时也不太可能提振欧元区投资。

欧元区公债收益率已然大跌，但目前为止，处于纪录低点的利率并未能刺激投资。意大利与西班牙这类遭受衰退打击的国家亟需投资来促进经济成长。

“量化宽松随处可见，到处弥漫着乐观情绪，”瓦鲁法基斯在意大利对一批商界人士表示，“最终结果有可能令人扫兴...我很难理解，在我们这个一盘散沙而且日益分崩瓦解的货币联盟中，扩大基础货币本身如何能够转化为生产性投资的实质增长。”

“其结果就是股市出现上涨行情，但难以为继，”他表示。

瓦鲁法基斯重申，希腊新政府准备合理安排其承诺的反撙节举措出台时间，以便有助于同欧盟伙伴国的协商，不影响金融援助的支付。(完)

(编译 陈宗琦；审校 郑茵)
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