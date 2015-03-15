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债券 | 2015年 3月 16日 星期一 07:12 BJT

瑞典经济：央行可能祭出更多行动以应对克朗升值--分析师

路透斯德哥尔摩3月13日 - 分析师周五表示，瑞典克朗升值的影响可能盖过有关瑞典经济活动正在回暖、物价已经止跌的迹象，并促使该国央行最早在未来一周进一步放宽政策。

瑞典央行在2月的上次会议上将关键利率下调至负值，推出公债购买计划，还称准备好在短期内采取进一步措施以抵御通缩威胁。

“最有可能的选项是进一步降息10个基点至负0.2%，并启动新一轮购债行动，规模很可能超过首轮的100亿克朗，以凸显央行的决心并再次令市场意外，”Swedbank在一篇报告中称。

下周的央行会议并非正式的议息会议。下一次预定的政策会议定于4月29日举行。

“我们认为，下一步将是扩大债券购买，”瑞典第四大银行SEB的分析师Charlotte Asgermyr称。“最早在下周可能就会有什么事发生。”

瑞典央行副总裁Martin Floden表示，为了确保通胀率继续上升，央行“将在不损害市场、也不会引发重大技术性问题的情况下，尽我们所能推行扩张性政策”。

瑞典央行另一位副总裁扬松(Per Jansson)称，央行甚至也讨论过干预汇市。

克朗兑欧元 周五收报9.1564克朗，脱离周四触及的五个月高位9.06。(完)
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