欧洲经济指标预测--3月16日-3月23日****

欧洲金融：ECB副总裁警告，银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月16日当周 3月16日(一) 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -- -0.6% (较上年同期) -- -2.7% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.2% 3月17日(二) 1000 德国ZEW经济景气判断指数 3月 正58.7 正53.0 ZEW现况指数 正51.0 正45.5 1000 欧元区就业人口(较前季) 第四季 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.6% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.6% -1.6% (较上年同期) -0.3% -0.3% 扣除食品和能源的HICP(较前月) +0.5% -1.6% (较上年同期) +0.6% +0.6% 3月18日(三) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差5.06 对全球贸易收支 -- 顺差57.56 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 3月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 减少3 减少3.86 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至1月三个月 5.6% 5.7% 平均每周薪资所得(较上年) 截至1月三个月 +2.2% +2.1% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至1月三个月 +1.8% +1.7% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 -- 负73.0 1000 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整) 1月 -- 顺差243 3月19日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 -- 顺差34.33 0830 瑞士三个月LIBOR目标区间 第一季 -- 负1.25%-负0.25% 1000 欧元区劳工成本(较上年) 第四季 -- +1.3% 欧元区薪资 -- +1.4% 3月20日(五) 0700 德国生产者物价指数(较前月) 2月 +0.2% -0.6% (较上年同期) -1.9% -2.2% 0900 欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元) 1月 -- 盈余292 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余178 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入672 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 2月 76.50 负94.05 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余189.2 3月23日当周 3月23日(一) 1100 英国工业联盟总工业订单差值 3月 -- 正10 1500 欧元区消费者信心指数 3月初值 -- 负6.70(完)
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
* 短率稳于低位，股市再破万点短钱多 * 短票以跨月为主，且利率区间高位下移 * 债券附买回利率大致持稳上日 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月11日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，今日股市再攻 万点，市场资金充裕，短钱相当充足，央行虽适时冲销资金，但无碍市场宽裕局面。 他们指出，资金多而需求少，成交并不算活络。市场到期的拆款难以如数维系偏高利率 ，因票券商并不全数续拆入，已调整减少部分高利率拆款；若资金持续宽裕，可能短率会续 向下走跌。 〞一滩死水，整个市场需求小到不行。〞一位小型商银交易员说。 另外一位大型银行交易员则表示，两年期定存单上日标售加权平均利率下跌逾2基点， 跌幅不算少，此存单主要以本地银行为主要竞标者，可见本地银行的资金颇多。 台湾央行周三标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.593%。该利率大致 符合市场预期的0.60%附近，并较上次标售结果0.62%下跌2.7个基点。
路透台北5月11日 - 台湾金融监督管理委员会证期局副局长张振山周四表示，5月截至9日外资及陆资净汇 入6.97亿美元，今年至9日则是净汇入112.52亿美元，至9日外资总累计净汇入金额约2,106.24亿美元，。 张振山并指出，受到美股创新高、台湾出口4月年增9.4%，连续七个月正成长，及景气回升带动人气回流 台股等影响，今日台股收高升破万点，创2000年4月11日的10,068.05点以来新高。 至于台股能否站稳万点大关，张振山仅回应称，“看国内景气能否维持这个温度，或是持续上升，往正面 方向。” 月初金管会证期局长王咏心表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约12.74亿美元，连续第四个月净汇入。 至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 台湾股市 周四收涨0.33%至10,001.48点，站上万点大关，创下17年收盘新高。分析师表示，权值 股台积电 利空不跌，股市信心偏强，短线料台股续在高档震荡。 证