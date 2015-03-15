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市场报道 | 2015年 3月 16日 星期一 07:56 BJT

****欧洲经济指标预测--3月16日-3月23日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值   
    
    3月16日当周
    
    3月16日(一)
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                   2月            --       -0.6%
                          (较上年同期)                                --       -2.7%
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                      1月            --       +2.2%
    
    3月17日(二)
  　1000  德国ZEW经济景气判断指数                      3月         正58.7     正53.0
              ZEW现况指数                                          正51.0     正45.5
    1000  欧元区就业人口(较前季)                      第四季          --       +0.2%
                    (较上年同期)                                      --       +0.6%
    1000  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     2月终值        +0.6%      -1.6%
                                    (较上年同期)                    -0.3%      -0.3%
                扣除食品和能源的HICP(较前月)                        +0.5%      -1.6%
                                (较上年同期)                        +0.6%      +0.6%   
    
    3月18日(三) 
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  1月            --    顺差5.06
               对全球贸易收支                                         --   顺差57.56   
    0930  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果          3月          0-9-0      0-9-0
　　                                                             (升息-不变-降息)
    0930  英国请领失业金人数(万人)                     2月          减少3   减少3.86
             按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率  截至1月三个月      5.6%       5.7%
             平均每周薪资所得(较上年)             截至1月三个月     +2.2%      +2.1%
             平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至1月三个月     +1.8%      +1.7%  
    1000　瑞士ZEW投资者信心指数                        3月            --      负73.0
    1000  欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整)         1月            --     顺差243
    
    3月19日(四)
    0700  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                         2月            --   顺差34.33  
    0830  瑞士三个月LIBOR目标区间                    第一季           --  负1.25%-负0.25% 
    1000  欧元区劳工成本(较上年)                     第四季           --       +1.3%
          欧元区薪资                                                  --       +1.4%
    
    3月20日(五)
    0700  德国生产者物价指数(较前月)                   2月          +0.2%      -0.6%
                           (较上年同期)                             -1.9%      -2.2%
    0900  欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元)       1月            --     盈余292
                           (经季节调整)(亿欧元)                       --     盈余178
                直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                       --     流入672
    0930  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)             2月          76.50    负94.05
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --   盈余189.2 
    
    3月23日当周  
    
    3月23日(一)
    1100  英国工业联盟总工业订单差值                   3月            --        正10
    1500  欧元区消费者信心指数                       3月初值          --      负6.70(完)
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