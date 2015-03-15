《全球汇市》四面楚歌的欧元跌至新低，美元走坚

“我们预计美联储本周就会舍弃‘耐心’一词，但会增加对经济成长及通胀的预估...主席叶伦可能会强调将逐步正常化，”巴克莱分析师的研究报告称。
大宗商品货币方面，加元徘徊在六年低点，受到美元走强以及油价下滑的双重压力。
加元兑美元 报1.2796加元，测试上周五所及的六年低点1.2824加元。
周一亚洲时段并无什么重大经济事件，市况可能呈现窄幅区间波动。美联储3月17-18日会议之前，投资人也可能持小心观望的态度。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0492 1.0493 -0.01 -13.27 1.2097
美元/日圆 121.32 121.38 -0.05 +1.37 119.68
欧元/日圆 127.29 127.36 -0.05 -12.08 144.78
美元/瑞郎 1.0064 1.0048 +0.16 +1.24 0.9941
英镑/美元 1.4750 1.4743 +0.05 -5.28 1.5573
美元/加元 1.2803 1.2782 +0.16 +10.20 1.1618
澳元/美元 0.7624 0.7631 -0.09 -6.66 0.8168
新西兰元/美元 0.7327 0.7339 -0.16 -6.03 0.7797
澳元/日圆 92.490 92.630 -0.15 -5.38 97.750
新西兰元/日圆 88.890 89.080 -0.21 -4.74 93.310
英镑/日圆 178.95 178.95 +0.00 -3.99 186.38
澳元/新西兰元 1.0397 1.0391 +0.06 -0.69 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 徐文焰/汪红英/秦德兴/李婷仪/王颖)