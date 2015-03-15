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债券 | 2015年 3月 16日 星期一 07:29 BJT

美国债市：3月11日当周外国央行对美国债券的持仓降至近一年低位--FED

路透纽约3月12日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至3月11日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少186.82亿美元，至3.234兆(万亿)美元。这是2014年3月19日当周以来最低，当时为3.232兆美元。

外国央行持有的美国公债当周减少186.35亿美元，至2.906兆美元，创近一年来最低。

外国央行持有的美国机构债当周减少2.22亿美元，至2,845.53亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：here(完)
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