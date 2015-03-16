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市场报道 | 2015年 3月 16日 星期一 08:14 BJT

国际油市：供应担忧促使对冲基金削减原油净多仓至11月来最低水平

路透纽约3月13日 - 周五公布的数据显示，由于对供应过剩的担忧加
重，对冲基金和其他大型投机客连续第二周削减美国原油多仓，降至去年
11月以来的最低水平。
    
    过去六周，包括美国西德克萨斯中质油(WTI)在内的全球原油价格一
直在艰难寻找底部。虽然市场起初担心油价自去年6月以来60%的跌幅有些
过度，但不断增加的石油产量随后抵消了这种担忧。
    
    WTI价格和布兰特原油价格在过去一周累计下跌9%，因美元上涨使得
以美元计价的商品价格进一步承压，使商品价格对于持有欧元和其他货币
的投资者来说更为昂贵。
    
    此外，商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，截至3月10日当周，
包括对冲基金和投机客在内的基金经理持有的WTI净多仓减少5,613口，至
181,474口，为去年11月份以来的最低水平。
    
    虽然油价在上个月从1月触及的近六年低点反弹，但净多仓减少意味
着油价还将承受更多的压力。(完)
         
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 汪红英；审校 徐文焰)
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