国际油市：供应担忧促使对冲基金削减原油净多仓至11月来最低水平

路透纽约3月13日 - 周五公布的数据显示，由于对供应过剩的担忧加 重，对冲基金和其他大型投机客连续第二周削减美国原油多仓，降至去年 11月以来的最低水平。 过去六周，包括美国西德克萨斯中质油(WTI)在内的全球原油价格一 直在艰难寻找底部。虽然市场起初担心油价自去年6月以来60%的跌幅有些 过度，但不断增加的石油产量随后抵消了这种担忧。 WTI价格和布兰特原油价格在过去一周累计下跌9%，因美元上涨使得 以美元计价的商品价格进一步承压，使商品价格对于持有欧元和其他货币 的投资者来说更为昂贵。 此外，商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，截至3月10日当周， 包括对冲基金和投机客在内的基金经理持有的WTI净多仓减少5,613口，至 181,474口，为去年11月份以来的最低水平。 虽然油价在上个月从1月触及的近六年低点反弹，但净多仓减少意味 着油价还将承受更多的压力。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 徐文焰)