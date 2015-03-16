《独家新闻》微软个人助理应用Cortana将登陆苹果iOS和谷歌安卓平台

路透西雅图3月13日 - 微软正利用名为“Einstein”的人工智能项目研究，开发版本更加高级的个人助理应用Cortana。该应用与苹果 的Siri类似。

这款应用已经在微软Windows手机上推出一年时间，熟悉该项目的人士表示，微软将在今年秋季发布Windows 10之际，推出适用于台式电脑的新版Cortana。稍后，Cortana将作为一个独立的应用，可以在苹果iOS和谷歌安卓(Android)操作系统的手机和平板电脑上使用。

微软研究院及Einstein项目的常务主管Eric Horvitz接受采访时说：“这种可以阅读和理解电子邮件的技术，将在新版Cortana中扮演核心角色，我们正努力在秋季推出新版。”

Cortana计划登陆以苹果iOS和谷歌安卓等为操作系统的设备，以及Einstein项目，以前都没有被报导过。Cortana是视频系列游戏《Halo》中人工智能角色的名字。

微软执行长纳德拉(Satya Nadella)致力销售适用于任何设备或平台的微软软件，而不是强迫消费者使用Windows，Cortana项目是他为此开辟的新战线。(完)