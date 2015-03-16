欧洲政经：希腊国防部长称若希腊脱离欧元区，西、意将跟进--报载

标题新闻：加拿大总理特鲁多被问及穆迪下调加拿大银行评等时表示，认识到目前楼市面临挑战
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路透柏林3月14日 - 希腊国防部长卡门诺斯(Panos Kammenos)在周六发表的德国画报专访中表示，如果希腊脱离欧元区，西班牙与意大利最后也将步上后尘。
“如果希腊爆了，接下来将会是西班牙与意大利，然后到了某个时候，就轮到德国。因此我们要在欧元区内部寻求解决之道，但不应该是希腊必须继续付出代价的方式，”卡门诺斯在这次内容范围涉及广泛的专访中表示。
他也表示，希腊不需要第三次纾困，而是需要“像1953年伦敦债务会议中，德国所得到的那种债务减计。”(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
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路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。