欧洲政经：希腊国防部长称若希腊脱离欧元区，西、意将跟进--报载

路透柏林3月14日 - 希腊国防部长卡门诺斯(Panos Kammenos)在周六发表的德国画报专访中表示，如果希腊脱离欧元区，西班牙与意大利最后也将步上后尘。

“如果希腊爆了，接下来将会是西班牙与意大利，然后到了某个时候，就轮到德国。因此我们要在欧元区内部寻求解决之道，但不应该是希腊必须继续付出代价的方式，”卡门诺斯在这次内容范围涉及广泛的专访中表示。