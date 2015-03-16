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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 08:26 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--3月16日

　新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

3/18 深　　中泰股份　300435　不超过2,000　　 -- -- 湘财证券　3/23

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

-- 深 蓝思科技 300433 　6,736 22.99 22.98 国信证券

-- 深 恒通科技 300374 2,434 13.21 22.94 中信证券

-- 深 四通新材 300428 2,020 14.71 22.98 兴业证券

-- 深 诚 益 通 300430 1,520 18.91 22.89 西南证券

-- 深 富临精工 300432 3,000 13.97 12.86 首创证券

-- 深 世龙实业 002748 3,000 15.38 22.96 民生证券

-- 沪 东方证券 600958 100,000 10.03 22.98 光大证券

-- 沪 龙韵股份 603729 1,667 26.61 22.55 华林证券

-- 沪 松发股份 603268 2,200 11.66 22.86 广发证券

-- 沪 立霸股份 603519 2,000 13.69 20.13 华泰联合

-- 沪 拓普集团 601689 12,910 11.37 19.81 华林证券

-- 深 强力新材 300429 2,000 15.89 　18.67 金元证券

-- 深 暴风科技 300431 3,000 7.14 22.97 中金公司

-- 深 埃 斯 顿 002747 3,000 6.80 22.67 华林证券

-- 深 国光股份 002749 1,875 26.92 16.47 国都证券

-- 深 龙津药业 002750 1,675 21.21 22.99 中投证券

-- 沪 创力集团 603012 7,960 13.56 22.96 国金证券

-- 沪 爱普股份 603020 4,000 20.47 22.94 光大证券

-- 沪 全筑股份 603030 4,000 9.85 22.91 国信证券

-- 沪 腾龙股份 603158 2,667 14.53 17.51 民生证券

-- 沪 九华旅游 603199 　2,768 12.08 20.47 国元证券

-- 沪 北部湾旅 603869 5,406 5.03 21.33 国海证券

-- 沪 浙江鼎力 603338 　1,625 29.56 21.34 中投证券

　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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