《中国已公布新股发行上市日程表》--3月16日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
3/18 深 中泰股份 300435 不超过2,000 -- -- 湘财证券 3/23
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
-- 深 蓝思科技 300433 6,736 22.99 22.98 国信证券
-- 深 恒通科技 300374 2,434 13.21 22.94 中信证券
-- 深 四通新材 300428 2,020 14.71 22.98 兴业证券
-- 深 诚 益 通 300430 1,520 18.91 22.89 西南证券
-- 深 富临精工 300432 3,000 13.97 12.86 首创证券
-- 深 世龙实业 002748 3,000 15.38 22.96 民生证券
-- 沪 东方证券 600958 100,000 10.03 22.98 光大证券
-- 沪 龙韵股份 603729 1,667 26.61 22.55 华林证券
-- 沪 松发股份 603268 2,200 11.66 22.86 广发证券
-- 沪 立霸股份 603519 2,000 13.69 20.13 华泰联合
-- 沪 拓普集团 601689 12,910 11.37 19.81 华林证券
-- 深 强力新材 300429 2,000 15.89 18.67 金元证券
-- 深 暴风科技 300431 3,000 7.14 22.97 中金公司
-- 深 埃 斯 顿 002747 3,000 6.80 22.67 华林证券
-- 深 国光股份 002749 1,875 26.92 16.47 国都证券
-- 深 龙津药业 002750 1,675 21.21 22.99 中投证券
-- 沪 创力集团 603012 7,960 13.56 22.96 国金证券
-- 沪 爱普股份 603020 4,000 20.47 22.94 光大证券
-- 沪 全筑股份 603030 4,000 9.85 22.91 国信证券
-- 沪 腾龙股份 603158 2,667 14.53 17.51 民生证券
-- 沪 九华旅游 603199 2,768 12.08 20.47 国元证券
-- 沪 北部湾旅 603869 5,406 5.03 21.33 国海证券
-- 沪 浙江鼎力 603338 1,625 29.56 21.34 中投证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月11日 - 人气改善周四提振亚洲燃料油纸货市场，此前 公布的官方数据显示，新加坡在岸燃料油库存降至约四个月低点，但由于 交易疲软，现货升水回落。 洲际交易所(ICE)近月燃料油互换和跨月价差成交量突破100万吨，提 振价格和升水上涨。 新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，5月10日止当周，新 加坡在岸燃料油库存减少15%，或54万吨，至1月4日以来低点297万吨。 这次库存降幅是2016年3月23日以来最大，当时库存减少56.5万吨。 但净进口量较前一周变化不大，只减少2%来到52万吨，交易员称燃料 油转入水上油库，以及船用燃料油需求强劲，都是库存下降的原因。 ICE-380-cst燃料油6月/7月跨月价差每吨较上日上涨0.25美元，至0. 50美元；新加坡周四0830 GMT时成交量接近110万吨。 同期的ICE-380-cst 6月/7月期货合约成交量也受到提振，均成交超 过110万吨。 交易员称，尽管油价上涨，但ICE-3
路透新加坡5月11日 - 亚洲石脑油裂解价差处在两日高位每吨67.28 美元，受北亚需求坚挺的提振，与此同时汽油裂解价差处在两周高位每桶 10.47美元，新加坡地区的汽油库存大幅下降。 市场目光也瞄向了台塑石化，该公司削减了麦寮炼厂的产量，因三座 原油加工装置中的一座发生技术性故障。 其将关闭该座装置进行维修，具体还没有设定期限。 台塑在通过例行招标寻购6月到岸麦寮的石脑油船货。 不过贸易商称台塑可能已经与石脑油卖家达成了协议，以成本加运费 价(C&F)每吨较日本报价升水2-3美元的价格采购。 贸易商表示，中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。 另一方面韩国的韩华为6月下半月到岸大山的石脑油船货支付了每吨6 -6.50美元的升水，但油品的级别还不清楚。 新加坡现货市场上有两笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)