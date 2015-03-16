欧洲政经：希腊财长称国内流动性问题“不大”--德国电视台

路透法兰克福3月15日 - 希腊财长周日在德国电视台表示，希腊流动性问题“不大”，承诺希腊政府将采取一切必要措施偿还债务。

“我们需要成功的欧洲，成功的欧元区，”希腊财长瓦鲁法基斯在德国电视台ARD的小组讨论中表示。他在回答有关债务偿还的提问时称希腊的流动性问题“不大”。

“我们将采取一切必要的举措来偿还所有债务，”他说，但暗示债务重组将是“帮助希腊实现这一目的的最好途径”。

瓦鲁法基斯不愿过多谈论有关德国对希腊的二战赔偿问题。希腊左翼总理齐普拉斯此前谴责德国利用法律把戏逃避赔偿。

“这不是钱的事，”齐普拉斯在一次讨论中表示“这是个道德问题。如果这个问题得到解决我会很高兴。”