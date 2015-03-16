欧洲政经：希腊财长称国内流动性问题“不大”--德国电视台

标题新闻：加拿大总理特鲁多被问及穆迪下调加拿大银行评等时表示，认识到目前楼市面临挑战
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路透法兰克福3月15日 - 希腊财长周日在德国电视台表示，希腊流动性问题“不大”，承诺希腊政府将采取一切必要措施偿还债务。
“我们需要成功的欧洲，成功的欧元区，”希腊财长瓦鲁法基斯在德国电视台ARD的小组讨论中表示。他在回答有关债务偿还的提问时称希腊的流动性问题“不大”。
“我们将采取一切必要的举措来偿还所有债务，”他说，但暗示债务重组将是“帮助希腊实现这一目的的最好途径”。
瓦鲁法基斯不愿过多谈论有关德国对希腊的二战赔偿问题。希腊左翼总理齐普拉斯此前谴责德国利用法律把戏逃避赔偿。
“这不是钱的事，”齐普拉斯在一次讨论中表示“这是个道德问题。如果这个问题得到解决我会很高兴。”
在希腊与德国的关系却日益紧张之际，齐普拉斯试图让欧元区伙伴国放心，希腊将遵守与国际金主达成的延期纾困协议。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
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路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。