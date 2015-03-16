《投资焦点》欧洲央行量化宽松令汇率战方兴未艾，通胀保值债券受益匪浅

安盛通胀保值债券基金之前为了对冲去年底油价重挫的冲击，其名目债券持仓多达15%，但该基金仓位在本月初全面回归通胀保值债券。

**很难做空市场**

Baltora说他偏好意大利和西班牙的通胀保值债券；相较于实质收益率已是负值的德国和法国可比债券，它们有更高的潜在报酬率。此外，他也认为比起收益率已在记录低点的名目债券，意大利、西班牙的通胀保值债券更具吸引力。

意大利通胀保值债券将在3月31日重新被纳入巴克莱全球通胀保值公债指数(WGILB)和欧元区通胀保值公债指数(EGILB)，这也促使投资人追捧买进。而巴克莱把最低债信评级门槛从A3/A-下调至Baa3/BBB-之后，西班牙此类债券也将被纳入。

“欧洲央行的举措，已使做空损益平衡通胀率更加困难。”花旗分析师Jamie Searle说。

从交易员之间的传闻显示，市场浮现非传统通胀保值债券买家的买兴。随着油价企稳，这些人士想在量化宽松的钱潮中找寻投资机会。

“我们认为，欧元贬值将开始影响通胀，但市场大大低估了这个影响。”