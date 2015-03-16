《投资焦点》欧洲央行量化宽松令汇率战方兴未艾，通胀保值债券受益匪浅

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
安盛通胀保值债券基金之前为了对冲去年底油价重挫的冲击，其名目债券持仓多达15%，但该基金仓位在本月初全面回归通胀保值债券。
**很难做空市场**
Baltora说他偏好意大利和西班牙的通胀保值债券；相较于实质收益率已是负值的德国和法国可比债券，它们有更高的潜在报酬率。此外，他也认为比起收益率已在记录低点的名目债券，意大利、西班牙的通胀保值债券更具吸引力。
意大利通胀保值债券将在3月31日重新被纳入巴克莱全球通胀保值公债指数(WGILB)和欧元区通胀保值公债指数(EGILB)，这也促使投资人追捧买进。而巴克莱把最低债信评级门槛从A3/A-下调至Baa3/BBB-之后，西班牙此类债券也将被纳入。
“欧洲央行的举措，已使做空损益平衡通胀率更加困难。”花旗分析师Jamie Searle说。
从交易员之间的传闻显示，市场浮现非传统通胀保值债券买家的买兴。随着油价企稳，这些人士想在量化宽松的钱潮中找寻投资机会。
“我们认为，欧元贬值将开始影响通胀，但市场大大低估了这个影响。”
“欧元料将与美元达到平价，这已在我们的预估之内，此有一大部分原因是眼前似在进行的货币战争。虽然压低欧元并非欧洲央行的明确目标，但从迹象看来，欧洲央行在这方面的成效还不错。(完)
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
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