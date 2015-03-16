新债招标：中国农发行三年债收益率3.9440%，五年4.0442%--业内人士

全球贵金属：去年全球白银产量14年来首次下降--GFMS
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
路透北京3月16日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的两期固息增发债，三年期品种中标收益率率为3.9440%，五年期为4.0442%。投标倍数分别为2.50倍和2.87倍。
银行间债市固息政策性金融债(农发/口行)到期收益率曲线 显示，3/5年的最新收益率分别为3.8935%和3.9846%。
以下为农发行近期同期限新债的招标情况：
期数 发行时间 期限 票面年利率 首场投标倍数
(年)
第一期 1月12日 3 3.94% 3.88
增发1 1月29日 3.8528% 2.87
增发2 2月9日 3.7043% 3.45
第二期 1月12日 5 4.02% 3.31
增发1 1月29日 3.9194% 2.62
增发2 2月9日 3.8545% 2.80
第六期 3月5日 3 3.83% 2.28
第七期 3月9日 5 4.02% 3.09
上述两期新债为该行今年第一期 和第二期债 的第三次增发，票面利率分别为3.94%和4.02%。具体发行条款如下：
第一/二期增发债
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首场招标规模上限 各为80亿元
追加发行上限 各为20亿元
期限/计息方式 3/5年固息
招标方式 单一价格中标(荷兰式)方式
缴款日 3月20日
起息日 1月14日
发行期 3月17日-3月20日
上市日 3月26日
基本承销额 无
承揽费 三年：0.05%；五年：0.10%
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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完) (发稿 华小萌/吴芳；审校 边竞/林高丽)
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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