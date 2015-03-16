新债招标：中国农发行三年债收益率3.9440%，五年4.0442%--业内人士

路透北京3月16日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的两期固息增发债，三年期品种中标收益率率为3.9440%，五年期为4.0442%。投标倍数分别为2.50倍和2.87倍。

银行间债市固息政策性金融债(农发/口行)到期收益率曲线 显示，3/5年的最新收益率分别为3.8935%和3.9846%。

以下为农发行近期同期限新债的招标情况：

期数 发行时间 期限 票面年利率 首场投标倍数

(年)

第一期 1月12日 3 3.94% 3.88

增发1 1月29日 3.8528% 2.87

增发2 2月9日 3.7043% 3.45

第二期 1月12日 5 4.02% 3.31

增发1 1月29日 3.9194% 2.62

增发2 2月9日 3.8545% 2.80

第六期 3月5日 3 3.83% 2.28

第七期 3月9日 5 4.02% 3.09

上述两期新债为该行今年第一期 和第二期债 的第三次增发，票面利率分别为3.94%和4.02%。具体发行条款如下：

第一/二期增发债

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首场招标规模上限 各为80亿元

追加发行上限 各为20亿元

期限/计息方式 3/5年固息

招标方式 单一价格中标(荷兰式)方式

缴款日 3月20日

起息日 1月14日

发行期 3月17日-3月20日

上市日 3月26日

基本承销额 无

承揽费 三年：0.05%；五年：0.10%

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