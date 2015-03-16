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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 09:14 BJT

中港个股：白云山A股和H股双双停牌，以待统计股东大会投票结果

路透香港3月16日 - 中国药品制造商--广州白云山医药集团股份有限公司 的A股和H股周一双双停牌，以待统计股东大会投票结果。

停牌前，白云山H股上周五收市报25.1港元，A股报30.42元人民币。

白云山上周五举行股东特别大会，审议向控股股东广州医药集团等定向增发不超过4.2亿股A股，发行价每股23.84元，筹资以为王老吉大健康产业公司增资。 （完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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