港报财经评论：央行减息战源于低油价--信报3月16日

央行减息战源于低油价/ 习广思

环球减息潮持续，最新有俄罗斯央行减息1厘，至14厘。泰国与南韩央行上周意外减息，包括中国在内的多数央行不是引导就是允许本国货币贬值。尽管美汇指数破顶再破顶，亚洲央行看来并不担心美元强势及资金流出新兴市场，无意以加息留住资本，这与2013年时美国初次宣布退市，美元初展升浪时截然不同，环球金融市场异常诡异。俄罗斯中国银行是次减息是年内第二次，央行表示，减息是要为经济增温，但不会加剧通胀威胁，预期今年经济会收缩3.5%至4%，经济活动疲弱亦有助降低通胀，预测今年通胀率会降至9%。由于减息幅度小于市场预期，俄罗斯货币卢布汇价一度大涨，随后升幅收窄。

俄罗斯面临资本外流不比其他产油国弱；然而，高达14厘的利率依然极高，作为参考例子或有偏差，其他亚洲央行的做法更值得关注。继泰国于上周三突如其来作出减息行动后，南韩央行亦于上周四跟风，把基础利率下调25基点，至1.75厘的纪录新低。是次是南韩近5个月来首度减息，减息公布后，韩圜兑每美元跌至逾20个月新低。再推前一个星期，则是印度央行出乎意料减息，这在早前已作探讨，在《环球央行齐玩大富翁》一文指出，印度改革派央行行长拉詹（Rajan）曾表示，当前各国央行的货币政策政治化的倾向愈来愈严重，该行自79年来首次更改央行的权限，提出通胀目标，以防止在政权交替时央行政策出现大幅变动或不协调，就是要令央行政策得以贯彻，避免过分受到政治因素干预。

今年以来，新兴国尤其是亚洲国家的减息战，其中一个主战场就是汇率，还记得今年1月底，新加坡金管局以抗通缩及刺激经济为由，意外放宽货币政策，降低坡元汇率区间坡度（即下移汇率浮动区间），拖累坡元应声急跌1.3%，至4年半新低。对于新加坡金融管理局的做法，市场认为是变相增加外币兑换成坡元的数量，即是增加货币供应，被解读成放宽货币政策，扭转市场对坡元升值的预期，这恰好在中国降准、减息前后出现，当人民币也被扭转了升值预期，相当依赖出口的新加坡岂能坐视不理让汇率维持强势？

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下半月金市勿太淡/ 苏子

SPDR的黄金ETF持仓上周六仅减持0.28吨，为踏入3月份以来的最小减幅。3月份头半个月黄金ETF持仓已大幅减少20.58吨，与今年的773吨高位比较，减少22.33吨或2.9%，而且近80%减幅正正是在3月份头半个月内发生。期内金价却自3月份首个交易日的1,223.30美元高位暴挫逾6%，并且更出现连跌9个交易天的惨况，故金价在3月份头半个月的急跌，可以说是有实际支持。幸而上周五金价成功以阳烛收市，并且更结束“九连跌”，加上收市价亦已明显返回20天保历加通道内，故令短期内以单边市模式继续往下寻底的机会已下降。

由于黄金ETF的减持幅度现已大为收窄，最新减持已少于1吨，因此，若本周开始更可录得增持情况，金价本周可以高收，令周线图届时有机会在最近三周呈现一组利好后市的早晨之星形态的话，那便不宜对3月份下半个月的走势看淡了。若从月线图上看，金价在2013年6月的1,180美元及去年11月的1,131美元低位所延伸的上升支持线，目前的支持位在1,118美元水平，若3月份下半个月金价可以一直守稳此支持不破及升回1,190美元以上，最后在月线图上更呈现近似锤头的利好形态收市，预料踏入第二季后金价将有不错的表现。

倘若本周联储局议息后所公布的措辞内容竟然未见剔除“耐心”的字眼，已几可肯定本周金价可以出现高收情况了。至于美元亦会在看好的投资者大感失望并把所持长仓获利回吐下而掉头下挫，使近期已跌至严重超卖的非美元货币大幅反弹。踏入今年，已有约20个国家央行加入QE减息之列，加上美元愈升愈有，上周五美汇指数更突破100心理关口收市，故本周联储局议息后继续保持“耐心”的字眼，令市场有心理准备联储局可能会推迟加息时间表的可能性不容抹煞。目前金融市场正面对着一场恐怖的汇率战争，倘若美国年中真的进入加息周期，令稍后美元进一步急升，担心市场势必爆发不为人注意的黑天鹅事件。目前多国减息下的金融市场，其实正危机四伏，宜小心为上；至于爱“食大茶饭”者，却有机会从中猎取惊人暴利。

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