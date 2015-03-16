港报财经评论：恒指转强契机，要靠腾讯长和--经济日报3月14日

恒指转强契机，要靠腾讯长和/ 林瑞芬

恒指昨收报23,823，升0.11%，仍受压中；相对地，国指升1.3%至11,712，较为造好；大市成交额737亿港元。周小川本周指资金入股市也是撑实体经济，所言非无根据，此谓“财富效益”，美国佬最熟此技。投资者财富上升，自然增加购买力或投资其他资产，对社会零售、对项目投资均有利。只不过，以前中国内地股市中股份质素确实不及美股中的蓝筹，美股中的蓝筹不乏上百年企业历史股份，企业的管理以及股息的派送均有水平，这点历史不长的中国内地股市始终不及。资金流入股市投机乱炒低质素股份的话，令投资者输身家，但做不到支持实体经济，还会造成社会的负担都说不定。投资者可要慎重消化央行所言，自己作出精明的选择。

不过，从官调分析，中心思路跟与往不同。股市一热即推严政压之的时代或过去，在中国内地股市建立多层次产品下，也容许创业板指数有如此高企（逾80倍PE）的发展，除非投资者好狂热炒作权重股指成分股；不然，监管都不会像以往动辄就出手遏抑投资者，让市场自然地发展。

今周中国内地股市表现总结，上证昨高见3,391，收报3,372，全日升0.7%；而全周则升4.06%。周二指出本周投资者其实对股市没有冀望，一来有两会在召开，逢“会”必跌心魔。二来，忧资金被认购新股冻结。然而，就是没冀望，存逆袭可能，果然是有。下周中国内地的认购新股潮结束，预见有解冻资金，而两会又结束，统计指两会后一个月股市的表现更佳，大户是否会按此预期出牌，或倒行逆思。藉技术上观察，上证重要阻力的突破判势之，3,400能冲破，而内险领军、内银作副帅相助的话，乃顺势探高顺市场预期之兆，3,400后，反覆向上试3,800至4,000暂为今年内市场普遍预计的目标水平。相反，上证破位而相关金融股不是攻坚之首，提防为假突破，引看好的投资者入局，大关前还要多番折腾以考验耐性。昨日所见，中铁、中交、中国电建等涨1.05%至2.1%不等，一带一路战略国策细节，在两会后料更为明朗化，相关基键股份趋势每见回吐就有买盘收集还是意慾强烈。

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焦点在业绩，内险股吸睛/ 余少文

中国内地股市反覆上升，国企指数昨日亦重越11,700点，下一阻力位11,900点，料市场下周焦点会转移到业绩身上，当中保险股去年盈利料多赚40%。A股昨日开市已瞬即走高，如上证综合指数更曾高见3,391点，可惜上午中段已掉头回落，幸好午后结束回软走势，全日仍升23点或0.7%，收报3,372点。至于国企指数升146点或1.3%，收报11,712点，成交额152亿港元，56%主板H股随大市回升；而红筹指数跌33点或0.8%，收报4,389点，成交额51亿港元。虽然国指在10天平均线争持，但中线而言即周线图显示，本周守20周平均线，看下会否出现1月底出现大阴烛下跌后拾级回升的走势，同时可维持去年11月底以来守住20周平均线反覆上升的态势，即乐观可维持在11,500点至12,400点区间上落。

至于国指昨日虽跑赢其他指数，但目前走势以观望为主，尤其两会结束后，市场下周焦点会回到业绩身上，当中证券股因A股去年下半年走高而急增长。另一板块是保险股，如以彭博综合证券商预测数字，综合中资保险股的盈利预测，去年合计盈利约1,227亿人民币，按年增长41%，当中以中国太平 增长最劲逾1倍，然后是新华保险 的70%增长，中国平保 和中国人寿 的增长有40%或以上，反而以财产险为主的中国财险 的增幅会最低，不足20%。

保险股强劲增长，相信读者都估到是受惠投资回报上升，故A股去年11月下旬急升下，保险业在11月新增投资额环比升53%，又或同比升24%至1,204亿人民币，到12月更环比升1倍至2,425亿人民币，如没有记错，应是新增投资额最多的12月，即使是今年1月新增投资额也有在2,230亿人民币，虽不及去年12月但却高于去年同期1.1倍，反映保险业当时积极入市，令股市畅旺。当然，保险业要增加投资比重或金额，至少要增加保费收入，但见过去三年保费收入增速逐步回升，去年同比升17%，是四年来最高，当期占国民生产总值比重约3.2%，仍未回到2010年的3.6%保险深度比重，即使是寿险的深度也只是连续3年维持在1.7%水平，似乎保险股发展加快的同时，仍有颇大的潜在上升空间。

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