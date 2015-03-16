港报社评：忍痛开刀简政，缔造改革红利--星岛日报3月16日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
总理李克强昨在记者会提及，中央有「比较多」的工具去稳定经济增长。现时内地面对进口原材料价格下跌的「被通缩」风险，市场难免联想到「工具箱」内的减息及定向刺激等种种财金政策。不过，对中国经济影响更为深远的，是以壮士断臂的意志，忍痛开刀进行简政放权，以此去顶住经济下行压力。
李克强昨日在记者会上，多番提及不能「法外施权」或「法外用权」。内地雷厉风行打击贪污，除了事后查究，还须事前预防。百姓或企业要办成一件事要经过收十至上百个图章审批，每盖一个图章的过程就涉及要打通一度关卡，拖慢效率，而且给机会官员滥用审批权索取利益。
李克强指出，去年内地经济增速放缓，但是就业不减反增，简政放权起了很重要的支撑作用。中国剩余劳动力减退，「人口红利」逐渐消退，李克强放眼于「改革红利」来发展经济，重点政策就是透过厘清政府和市场的关系，释放民间的创富活力，创造就业和带动经济增长。
由中央到地方层面都简政放权，如果充分落实，理论上有利港商到内地发展业务。中央透过两地《更紧密经贸关系安排》向港商开放内地市场，部分港商曾经抱怨，中央的大门开了，地方的小门却不开，港府和港企要研究如何透过国策帮助打开小门。
今年人大政协两会结束，明年人大就会审议由政府提出的第13个5年规划，香港不宜把自己囿限在一贯的支柱产业，需要因应国家经济改革和发展形势，在巩固原有优势外，探寻新的发展亮点。
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波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月11日 - 人气改善周四提振亚洲燃料油纸货市场，此前 公布的官方数据显示，新加坡在岸燃料油库存降至约四个月低点，但由于 交易疲软，现货升水回落。 洲际交易所(ICE)近月燃料油互换和跨月价差成交量突破100万吨，提 振价格和升水上涨。 新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，5月10日止当周，新 加坡在岸燃料油库存减少15%，或54万吨，至1月4日以来低点297万吨。 这次库存降幅是2016年3月23日以来最大，当时库存减少56.5万吨。 但净进口量较前一周变化不大，只减少2%来到52万吨，交易员称燃料 油转入水上油库，以及船用燃料油需求强劲，都是库存下降的原因。 ICE-380-cst燃料油6月/7月跨月价差每吨较上日上涨0.25美元，至0. 50美元；新加坡周四0830 GMT时成交量接近110万吨。 同期的ICE-380-cst 6月/7月期货合约成交量也受到提振，均成交超 过110万吨。 交易员称，尽管油价上涨，但ICE-3
路透新加坡5月11日 - 亚洲石脑油裂解价差处在两日高位每吨67.28 美元，受北亚需求坚挺的提振，与此同时汽油裂解价差处在两周高位每桶 10.47美元，新加坡地区的汽油库存大幅下降。 市场目光也瞄向了台塑石化，该公司削减了麦寮炼厂的产量，因三座 原油加工装置中的一座发生技术性故障。 其将关闭该座装置进行维修，具体还没有设定期限。 台塑在通过例行招标寻购6月到岸麦寮的石脑油船货。 不过贸易商称台塑可能已经与石脑油卖家达成了协议，以成本加运费 价(C&F)每吨较日本报价升水2-3美元的价格采购。 贸易商表示，中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。 另一方面韩国的韩华为6月下半月到岸大山的石脑油船货支付了每吨6 -6.50美元的升水，但油品的级别还不清楚。 新加坡现货市场上有两笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)