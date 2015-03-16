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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 09:41 BJT

《香港报摘》--经济日报3月16日

* 要闻版头条：

--总理李克强在两会闭幕记者会上解画经济新常态，分析认为，李克强主理下的新常态，宏调重点在于把握稳增长和调结构的平衡点，而不会有过强倾向性。

* 其他：

--金管局进一步收紧按揭后，二手楼交投放缓，十大屋苑放盘量开始积压，业界料二手楼价短期会有下调。

--内银股业绩由招商银行 周三揭开序幕，证券界料该股盈利增长放缓至约12%。

--面对中国内地包装纸需求疲软且产能过剩，理文造纸 行政总裁李文斌表示，公司将三路发展，在越南开厂及开拓中国内地卫生纸市场，最终希望将品牌带回香港市场。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (发稿 刘雅丽; 审校 雷美珍/杨淑祯)
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