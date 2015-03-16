港报社评：新春访客减拉响警号，酒店过剩旅业寻出路--明报3月16日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
海洋公园、迪士尼乐园等旅客必到的五大传统景点，录得5年来的首次新春期间入场数字下跌；主攻东南亚及内地旅客的三星级酒店过夜客大减，近期房价普遍较去年下跌10%。加上此前的零售情况下挫，香港的无烟工业经历自由行逾10年的旺盛，将会面对严峻的一年。
对香港旅游零售业带来冲击的另一个结构性因素，是美元的加息期待氛围。因此香港旅游业两面受夹击，新春来客大幅减少、酒店房租下调，加上「息魔」之说蠢动，这些信号都说明残酷的前景就在不远处。
五大景点新春来客按年下跌15%至20%，伴随的是内地团按年跌20%。不能排除的是香港近期针对内地水货客的行动可能殃及池鱼，拖累其他来港的内地旅客减少。这一点是「一只手掌打不响」，必须多方共融才能解决，始能做到有序控制内地旅客来港，区别水客及旅客。另一个客观因素是内地一二线城巿旅客，要来港的在过去10年都来得七七八八，现时来的内地旅客消费力减弱属于正常。第三是港元汇价相对其他地方货币偏高，这些国家或地区逐渐抢去香港固有的旅业巿场。
目睹内地旅客可能流向欧洲日韩，香港旅游业必须有所为，争取内地旅客的同时更要争取外地旅客。大量业内中下层从业员相信难免人心惶惶，恐怕新一波失业潮来临。政府及旅发局必须现时就展开工作，在确保现有客源不至大量流失之下吸引新客源，开设景点当是其中之一，但香港地小人多，这招或是已经用老。此外，进一步提升服务质量水平，令八方来客都宾至如归，总比什么都不做，等着客人从天而降为佳。
香港囿于多种主客观因素，旅业竞争力某程度正在下降当中，这一势头在薪金及租金高企当中更是显露无遗，巨大的租金成本对业界构成无比压力，在客源不足之下更形捉襟见肘。至于已成结构性因素的港元汇价，令致「购物天堂」只是口头上的说法而不再是实况。面对转折，这刻的香港旅业需要的是清醒以赴，在毫无头绪的当下找出线头，始能一步一脚印，从薄冰上走过难关。
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波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月11日 - 人气改善周四提振亚洲燃料油纸货市场，此前 公布的官方数据显示，新加坡在岸燃料油库存降至约四个月低点，但由于 交易疲软，现货升水回落。 洲际交易所(ICE)近月燃料油互换和跨月价差成交量突破100万吨，提 振价格和升水上涨。 新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，5月10日止当周，新 加坡在岸燃料油库存减少15%，或54万吨，至1月4日以来低点297万吨。 这次库存降幅是2016年3月23日以来最大，当时库存减少56.5万吨。 但净进口量较前一周变化不大，只减少2%来到52万吨，交易员称燃料 油转入水上油库，以及船用燃料油需求强劲，都是库存下降的原因。 ICE-380-cst燃料油6月/7月跨月价差每吨较上日上涨0.25美元，至0. 50美元；新加坡周四0830 GMT时成交量接近110万吨。 同期的ICE-380-cst 6月/7月期货合约成交量也受到提振，均成交超 过110万吨。 交易员称，尽管油价上涨，但ICE-3
路透新加坡5月11日 - 亚洲石脑油裂解价差处在两日高位每吨67.28 美元，受北亚需求坚挺的提振，与此同时汽油裂解价差处在两周高位每桶 10.47美元，新加坡地区的汽油库存大幅下降。 市场目光也瞄向了台塑石化，该公司削减了麦寮炼厂的产量，因三座 原油加工装置中的一座发生技术性故障。 其将关闭该座装置进行维修，具体还没有设定期限。 台塑在通过例行招标寻购6月到岸麦寮的石脑油船货。 不过贸易商称台塑可能已经与石脑油卖家达成了协议，以成本加运费 价(C&F)每吨较日本报价升水2-3美元的价格采购。 贸易商表示，中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。 另一方面韩国的韩华为6月下半月到岸大山的石脑油船货支付了每吨6 -6.50美元的升水，但油品的级别还不清楚。 新加坡现货市场上有两笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)