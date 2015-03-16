港报社评：新春访客减拉响警号，酒店过剩旅业寻出路--明报3月16日

海洋公园、迪士尼乐园等旅客必到的五大传统景点，录得5年来的首次新春期间入场数字下跌；主攻东南亚及内地旅客的三星级酒店过夜客大减，近期房价普遍较去年下跌10%。加上此前的零售情况下挫，香港的无烟工业经历自由行逾10年的旺盛，将会面对严峻的一年。

对香港旅游零售业带来冲击的另一个结构性因素，是美元的加息期待氛围。因此香港旅游业两面受夹击，新春来客大幅减少、酒店房租下调，加上「息魔」之说蠢动，这些信号都说明残酷的前景就在不远处。

五大景点新春来客按年下跌15%至20%，伴随的是内地团按年跌20%。不能排除的是香港近期针对内地水货客的行动可能殃及池鱼，拖累其他来港的内地旅客减少。这一点是「一只手掌打不响」，必须多方共融才能解决，始能做到有序控制内地旅客来港，区别水客及旅客。另一个客观因素是内地一二线城巿旅客，要来港的在过去10年都来得七七八八，现时来的内地旅客消费力减弱属于正常。第三是港元汇价相对其他地方货币偏高，这些国家或地区逐渐抢去香港固有的旅业巿场。

目睹内地旅客可能流向欧洲日韩，香港旅游业必须有所为，争取内地旅客的同时更要争取外地旅客。大量业内中下层从业员相信难免人心惶惶，恐怕新一波失业潮来临。政府及旅发局必须现时就展开工作，在确保现有客源不至大量流失之下吸引新客源，开设景点当是其中之一，但香港地小人多，这招或是已经用老。此外，进一步提升服务质量水平，令八方来客都宾至如归，总比什么都不做，等着客人从天而降为佳。

香港囿于多种主客观因素，旅业竞争力某程度正在下降当中，这一势头在薪金及租金高企当中更是显露无遗，巨大的租金成本对业界构成无比压力，在客源不足之下更形捉襟见肘。至于已成结构性因素的港元汇价，令致「购物天堂」只是口头上的说法而不再是实况。面对转折，这刻的香港旅业需要的是清醒以赴，在毫无头绪的当下找出线头，始能一步一脚印，从薄冰上走过难关。

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