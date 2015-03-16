港报社评：中缅关系极复杂，果敢难以伤和气--信报3月16日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
果敢作为缅甸特区一个特色是战乱频仍，拥有军事自主权的果敢同盟军经常与缅甸政府军发生冲突，迄今双方激战3个月，已造成数以万计的难民，纷纷逃到云南暂避硝烟。果敢首府老街实施军事管制之后，据说缅甸政府军残杀大量华人。
中缅关系会不会因为果敢的事态发展而闹僵？正常而言可能性不大，毕竟缅甸对于中国而言存在着重要战略地位，果敢的华人虽然同属炎黄子孙、血浓于水，不少内地网民更怒不可遏嚷着「中国军队立即打过去」，然而基于政治现实的考虑，中国直接出手「干预别国内政」的机会微乎其微，极其量只会低调地暗中斡旋。
中国和缅甸一向关系良好，中国是缅甸举足轻重的贸易伙伴，缅甸出产的翡翠玉石和农产品等等，大部分销往中国，而缅甸所需的石油、汽车、机械、水泥和食品等等，多购自中国。其次，缅甸是东南亚国家联盟成员国，而东盟是中国积极拉拢的对象，今年的目标是完成「中国东盟自由贸易区」升级谈判，犯不着与缅甸交恶而破坏大局。再者，随着缅甸踏上民主化之路，以昂山素姬为首的反对派领袖日渐向美国靠拢，若然中国与缅甸因为果敢问题而关系变差，说不定会把对方进一步推往美国的怀抱，不利于亚洲地区的外交博弈。
盱衡国际大格局，中缅关系极复杂，果敢的地区性冲突对于北京政府来说，肯定是旁枝末节，没有必要大动干戈伤了友好邻邦的和气。即使果敢烽火殃及池鱼，炸到中国领土和老百姓头上，只要不是益趋严重，最有可能的发展方向相信是中缅双方调查一下，然后来个赔偿了事。
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波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月11日 - 人气改善周四提振亚洲燃料油纸货市场，此前 公布的官方数据显示，新加坡在岸燃料油库存降至约四个月低点，但由于 交易疲软，现货升水回落。 洲际交易所(ICE)近月燃料油互换和跨月价差成交量突破100万吨，提 振价格和升水上涨。 新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，5月10日止当周，新 加坡在岸燃料油库存减少15%，或54万吨，至1月4日以来低点297万吨。 这次库存降幅是2016年3月23日以来最大，当时库存减少56.5万吨。 但净进口量较前一周变化不大，只减少2%来到52万吨，交易员称燃料 油转入水上油库，以及船用燃料油需求强劲，都是库存下降的原因。 ICE-380-cst燃料油6月/7月跨月价差每吨较上日上涨0.25美元，至0. 50美元；新加坡周四0830 GMT时成交量接近110万吨。 同期的ICE-380-cst 6月/7月期货合约成交量也受到提振，均成交超 过110万吨。 交易员称，尽管油价上涨，但ICE-3
路透新加坡5月11日 - 亚洲石脑油裂解价差处在两日高位每吨67.28 美元，受北亚需求坚挺的提振，与此同时汽油裂解价差处在两周高位每桶 10.47美元，新加坡地区的汽油库存大幅下降。 市场目光也瞄向了台塑石化，该公司削减了麦寮炼厂的产量，因三座 原油加工装置中的一座发生技术性故障。 其将关闭该座装置进行维修，具体还没有设定期限。 台塑在通过例行招标寻购6月到岸麦寮的石脑油船货。 不过贸易商称台塑可能已经与石脑油卖家达成了协议，以成本加运费 价(C&F)每吨较日本报价升水2-3美元的价格采购。 贸易商表示，中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。 另一方面韩国的韩华为6月下半月到岸大山的石脑油船货支付了每吨6 -6.50美元的升水，但油品的级别还不清楚。 新加坡现货市场上有两笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)