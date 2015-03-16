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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 09:55 BJT

《香港报摘》--信报3月16日

* 要闻版头条：

--全国人大会议闭幕，国务院总理李克强昨天举行记者会被问及香港政改问题时表示，没有必要担心中央收紧对港政策。

* 其他：

--受到发展物业盈利大跌、缺乏非营业收益及出售投资收益影响，九龙仓 去年度核心盈利只有105亿港元，按年下跌7%，逊于市场预期。

--IGG 去年把手机游戏大作《城堡争霸》授权腾讯 为中国独家代理，但市场反应一般。IGG首席营运官许元透露，集团打算反客为主，希望代理分销腾讯手机游戏至海外市场，双方上个月已开始磋商。

--神州租车 主席兼首席执行官陆正耀称，今年1月公司联合优车科技推出的“UCar神州专车服务”，车队及司机均由神州租车提供，此举规避了交通部提出“私家车不许做专车”的政策风险。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 刘雅丽；审校 雷美珍/张喜良)
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