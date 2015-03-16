港报社评：李克强为矛盾降温，港顺势而为--经济日报3月16日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
中央与香港关系正陷回归以来最紧张状态，除政改僵局化解无期，近日香港更频爆针对内地客的示威冲突，令港人深忧中港关系每况愈下，中央或因此收紧对港政策，本报记者昨在总理记者会上，藉提问向中央反映港人之忧。
总理李克强回应时向港人派定心丸，表明不必要担心中央收紧治港，大有为中港矛盾降温的意味。若更深入细味李克强对香港问题的表述，当中实释出对中港经济、政治关系两方面讯号。
在经济方面，李克强强调会继续加大对香港的支持力度，继续发挥香港在国家改革开放，和现代化建设中的独特作用。李克强说支持香港或许是客套话，关键重点应是香港对国家的「独特作用」，才是中港经济关系未来走向的支柱。
李克强的说话反映，中央希望借香港的特殊角色，助内地改革、走出去，关键是香港能否保持国际化。只有香港继续是中国土地上最独一无二的国际大都会，中央在经济上便非用香港不可。
政治方面，李克强强调一国两制、港人治港、高度自治是中央基本国策，担心中央收紧对港政策是不必要的。香港应顺势降低中港政治矛盾的紧绷气氛，不应摆出不惜与中央硬碰对撼的姿态，徒添中央对港猜疑与不信任。
若中央再进而释出更大的商讨空间，便有助双方为难解的政改问题寻找并挪腾回旋空间，以至为政改后改善中港政治互动打下更好基础。那香港民主发展，及中港政治关系，才有望齐步向前。
李克强对港人派定心丸降温后，香港人应顺势而为，互释善意，让中港关系重回有商有量的良性互动正轨。以小事大以智、以大事小以仁，中港良性互动才是本港经济发展，以及政制民主化最大保障和出路。
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波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月11日 - 人气改善周四提振亚洲燃料油纸货市场，此前 公布的官方数据显示，新加坡在岸燃料油库存降至约四个月低点，但由于 交易疲软，现货升水回落。 洲际交易所(ICE)近月燃料油互换和跨月价差成交量突破100万吨，提 振价格和升水上涨。 新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，5月10日止当周，新 加坡在岸燃料油库存减少15%，或54万吨，至1月4日以来低点297万吨。 这次库存降幅是2016年3月23日以来最大，当时库存减少56.5万吨。 但净进口量较前一周变化不大，只减少2%来到52万吨，交易员称燃料 油转入水上油库，以及船用燃料油需求强劲，都是库存下降的原因。 ICE-380-cst燃料油6月/7月跨月价差每吨较上日上涨0.25美元，至0. 50美元；新加坡周四0830 GMT时成交量接近110万吨。 同期的ICE-380-cst 6月/7月期货合约成交量也受到提振，均成交超 过110万吨。 交易员称，尽管油价上涨，但ICE-3
路透新加坡5月11日 - 亚洲石脑油裂解价差处在两日高位每吨67.28 美元，受北亚需求坚挺的提振，与此同时汽油裂解价差处在两周高位每桶 10.47美元，新加坡地区的汽油库存大幅下降。 市场目光也瞄向了台塑石化，该公司削减了麦寮炼厂的产量，因三座 原油加工装置中的一座发生技术性故障。 其将关闭该座装置进行维修，具体还没有设定期限。 台塑在通过例行招标寻购6月到岸麦寮的石脑油船货。 不过贸易商称台塑可能已经与石脑油卖家达成了协议，以成本加运费 价(C&F)每吨较日本报价升水2-3美元的价格采购。 贸易商表示，中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。 另一方面韩国的韩华为6月下半月到岸大山的石脑油船货支付了每吨6 -6.50美元的升水，但油品的级别还不清楚。 新加坡现货市场上有两笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)