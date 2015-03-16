港报社评：李克强为矛盾降温，港顺势而为--经济日报3月16日

中央与香港关系正陷回归以来最紧张状态，除政改僵局化解无期，近日香港更频爆针对内地客的示威冲突，令港人深忧中港关系每况愈下，中央或因此收紧对港政策，本报记者昨在总理记者会上，藉提问向中央反映港人之忧。

总理李克强回应时向港人派定心丸，表明不必要担心中央收紧治港，大有为中港矛盾降温的意味。若更深入细味李克强对香港问题的表述，当中实释出对中港经济、政治关系两方面讯号。

在经济方面，李克强强调会继续加大对香港的支持力度，继续发挥香港在国家改革开放，和现代化建设中的独特作用。李克强说支持香港或许是客套话，关键重点应是香港对国家的「独特作用」，才是中港经济关系未来走向的支柱。

李克强的说话反映，中央希望借香港的特殊角色，助内地改革、走出去，关键是香港能否保持国际化。只有香港继续是中国土地上最独一无二的国际大都会，中央在经济上便非用香港不可。

政治方面，李克强强调一国两制、港人治港、高度自治是中央基本国策，担心中央收紧对港政策是不必要的。香港应顺势降低中港政治矛盾的紧绷气氛，不应摆出不惜与中央硬碰对撼的姿态，徒添中央对港猜疑与不信任。

若中央再进而释出更大的商讨空间，便有助双方为难解的政改问题寻找并挪腾回旋空间，以至为政改后改善中港政治互动打下更好基础。那香港民主发展，及中港政治关系，才有望齐步向前。

李克强对港人派定心丸降温后，香港人应顺势而为，互释善意，让中港关系重回有商有量的良性互动正轨。以小事大以智、以大事小以仁，中港良性互动才是本港经济发展，以及政制民主化最大保障和出路。

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