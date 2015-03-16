《交易视点》中国债市收益率短期仍有下行空间，风险有限--中信证券

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海3月16日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，在外汇占款增长放缓、融资成本仍高的形势下，央行保持流动性合理充裕，引导资金利率下行仍是必要的，预计债券市场收益率短期内仍有下行空间、风险有限。
同时，目前资金利率依然偏高，将对收益率下行的空间和节奏产生扰动，加上地方债务置换增加万亿地方债发行，可能在短期冲击利率产品，建议控制仓位、灵活操作。
前瞻地看，1-2月工业增速显着低于预期，与此同时投资也大幅下行，显示在实际利率高企的情况下，经济动能仍然偏弱。
上周公布的通胀和信贷数据的超预期走高均在一定程度上受到春节因素的扰动，同时从包含外汇占款和社会融资总量在内的更广义的货币条件指标来看，流动性依然偏紧。从现有的高频数据来看，进入3月份耗煤和房地产销售相对低迷，经济尚未出现企稳的迹象。
**经济数据低迷，宽松政策事不宜迟**
1-2月份工业增加值累计同比增速仅为6.8%，较12月份明显下滑1.1个百分点，再创金融危机之后新低。根据统计局公布的数据，1-2月份工业增加值的环比折年率从12月的9.0%下滑至5.7%附近，工业同比和环比的加速回落，显示短期经济进一步走弱。
从需求面数据来看，除了外需相对坚挺，制造业投资拖累投资增速再次下滑，房地产销售和新开工数据并不理想。前瞻地看，我们认为经济的下行压力较大。
首先，民间投资低迷与实际利率高企相关，PPI连续3年在负数区间，企业投资意愿难以出现改善；第二，长期来看，房地产投资增速应该与商品房销售以及新开工的同比增速相匹配，房地产投资存在进一步下行的压力；第三，财政收入受制于经济下滑，地方债务扩张也受到限制，基建投资能否维持高位存疑。
我们预计一季度的GDP增速将会进一步下滑至7.1%，对应的环比增速仅为6.5%，考虑到2014年二季度政策发力带动经济回暖，高基数给二季度经济平稳运行构成压力，宽松政策事不宜迟。
**经济下行压力大，信贷政策加码对冲**
2月份新增贷款规模为10,214亿元，社会融资规模为1.35万亿，2月份M2同比增速回升1.7个百分点至12.5%，2月份各项货币金融数据均超市场预期。
首先，信贷政策力度加强，2月份同比增速进一步回升至14.3%，以此预估全年信贷规模可能超过11.5万亿；结构上看，中长期贷款规模和比例维持较高水平，信贷投放仍集中于政府项目，民间融资需求仍然低迷。
第二，经济与金融数据的背离源于信贷作为宏观流动性指标的局限性，相较而言，社融是更有效的宏观流动性指标。平均来看，1-2月份社融的平均同比和环比仍较去年四季度有所下滑；如果再考虑外汇占款的下降，流动性呈现更明显的收缩趋势，这些指标均与实体经济走弱相一致。
第三，信贷和M2超预期可能受到春节扰动，建议等待3月份货币金融数据再做判断。
**物价下行压力仍存**
2月份CPI同比增速较上月回升0.6个百分点至1.4%，CPI增速大幅回升主要受春节错位、基数较低影响。
根据历史数据，春节所在月份的食品价格环比均值在3%附近，今年春节，鲜菜、鲜果和水产类价格大幅上涨，导致CPI食品价格大幅上涨2.9%，基本符合季节性规律。
非食品价格明显上涨同样受春节因素影响，一方面，2月份正值春运高峰，出行人数增加，交通、旅游价格上涨明显；另一方面，节日期间外出务工人员返乡，部分服务业用工紧缺，价格水涨船高。
总体来看，2月份CPI超预期主要受到春节错位的影响，通胀回升并非总需求的恢复，这与疲软的经济数据想匹配。
合并1-2月份数据，CPI平均1.1%较去年12月份继续下降；近3个月环比折年率的均值在0附近，考虑到疲软的经济数据以及并不给力的货币政策，通胀下行的风险仍存；如果宽松政策没有及时跟进，预计接下来2个月CPI同比增速相对平稳，但二季度CPI涨幅将再次跌至1%以下。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月11日 - 人气改善周四提振亚洲燃料油纸货市场，此前 公布的官方数据显示，新加坡在岸燃料油库存降至约四个月低点，但由于 交易疲软，现货升水回落。 洲际交易所(ICE)近月燃料油互换和跨月价差成交量突破100万吨，提 振价格和升水上涨。 新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，5月10日止当周，新 加坡在岸燃料油库存减少15%，或54万吨，至1月4日以来低点297万吨。 这次库存降幅是2016年3月23日以来最大，当时库存减少56.5万吨。 但净进口量较前一周变化不大，只减少2%来到52万吨，交易员称燃料 油转入水上油库，以及船用燃料油需求强劲，都是库存下降的原因。 ICE-380-cst燃料油6月/7月跨月价差每吨较上日上涨0.25美元，至0. 50美元；新加坡周四0830 GMT时成交量接近110万吨。 同期的ICE-380-cst 6月/7月期货合约成交量也受到提振，均成交超 过110万吨。 交易员称，尽管油价上涨，但ICE-3
路透新加坡5月11日 - 亚洲石脑油裂解价差处在两日高位每吨67.28 美元，受北亚需求坚挺的提振，与此同时汽油裂解价差处在两周高位每桶 10.47美元，新加坡地区的汽油库存大幅下降。 市场目光也瞄向了台塑石化，该公司削减了麦寮炼厂的产量，因三座 原油加工装置中的一座发生技术性故障。 其将关闭该座装置进行维修，具体还没有设定期限。 台塑在通过例行招标寻购6月到岸麦寮的石脑油船货。 不过贸易商称台塑可能已经与石脑油卖家达成了协议，以成本加运费 价(C&F)每吨较日本报价升水2-3美元的价格采购。 贸易商表示，中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。 另一方面韩国的韩华为6月下半月到岸大山的石脑油船货支付了每吨6 -6.50美元的升水，但油品的级别还不清楚。 新加坡现货市场上有两笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)