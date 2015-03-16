《交易视点》中国债市收益率短期仍有下行空间，风险有限--中信证券

路透上海3月16日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，在外汇占款增长放缓、融资成本仍高的形势下，央行保持流动性合理充裕，引导资金利率下行仍是必要的，预计债券市场收益率短期内仍有下行空间、风险有限。

同时，目前资金利率依然偏高，将对收益率下行的空间和节奏产生扰动，加上地方债务置换增加万亿地方债发行，可能在短期冲击利率产品，建议控制仓位、灵活操作。

前瞻地看，1-2月工业增速显着低于预期，与此同时投资也大幅下行，显示在实际利率高企的情况下，经济动能仍然偏弱。

上周公布的通胀和信贷数据的超预期走高均在一定程度上受到春节因素的扰动，同时从包含外汇占款和社会融资总量在内的更广义的货币条件指标来看，流动性依然偏紧。从现有的高频数据来看，进入3月份耗煤和房地产销售相对低迷，经济尚未出现企稳的迹象。

**经济数据低迷，宽松政策事不宜迟**

1-2月份工业增加值累计同比增速仅为6.8%，较12月份明显下滑1.1个百分点，再创金融危机之后新低。根据统计局公布的数据，1-2月份工业增加值的环比折年率从12月的9.0%下滑至5.7%附近，工业同比和环比的加速回落，显示短期经济进一步走弱。

从需求面数据来看，除了外需相对坚挺，制造业投资拖累投资增速再次下滑，房地产销售和新开工数据并不理想。前瞻地看，我们认为经济的下行压力较大。

首先，民间投资低迷与实际利率高企相关，PPI连续3年在负数区间，企业投资意愿难以出现改善；第二，长期来看，房地产投资增速应该与商品房销售以及新开工的同比增速相匹配，房地产投资存在进一步下行的压力；第三，财政收入受制于经济下滑，地方债务扩张也受到限制，基建投资能否维持高位存疑。

我们预计一季度的GDP增速将会进一步下滑至7.1%，对应的环比增速仅为6.5%，考虑到2014年二季度政策发力带动经济回暖，高基数给二季度经济平稳运行构成压力，宽松政策事不宜迟。

**经济下行压力大，信贷政策加码对冲**

2月份新增贷款规模为10,214亿元，社会融资规模为1.35万亿，2月份M2同比增速回升1.7个百分点至12.5%，2月份各项货币金融数据均超市场预期。

首先，信贷政策力度加强，2月份同比增速进一步回升至14.3%，以此预估全年信贷规模可能超过11.5万亿；结构上看，中长期贷款规模和比例维持较高水平，信贷投放仍集中于政府项目，民间融资需求仍然低迷。

第二，经济与金融数据的背离源于信贷作为宏观流动性指标的局限性，相较而言，社融是更有效的宏观流动性指标。平均来看，1-2月份社融的平均同比和环比仍较去年四季度有所下滑；如果再考虑外汇占款的下降，流动性呈现更明显的收缩趋势，这些指标均与实体经济走弱相一致。

第三，信贷和M2超预期可能受到春节扰动，建议等待3月份货币金融数据再做判断。

**物价下行压力仍存**

2月份CPI同比增速较上月回升0.6个百分点至1.4%，CPI增速大幅回升主要受春节错位、基数较低影响。

根据历史数据，春节所在月份的食品价格环比均值在3%附近，今年春节，鲜菜、鲜果和水产类价格大幅上涨，导致CPI食品价格大幅上涨2.9%，基本符合季节性规律。

非食品价格明显上涨同样受春节因素影响，一方面，2月份正值春运高峰，出行人数增加，交通、旅游价格上涨明显；另一方面，节日期间外出务工人员返乡，部分服务业用工紧缺，价格水涨船高。

总体来看，2月份CPI超预期主要受到春节错位的影响，通胀回升并非总需求的恢复，这与疲软的经济数据想匹配。

合并1-2月份数据，CPI平均1.1%较去年12月份继续下降；近3个月环比折年率的均值在0附近，考虑到疲软的经济数据以及并不给力的货币政策，通胀下行的风险仍存；如果宽松政策没有及时跟进，预计接下来2个月CPI同比增速相对平稳，但二季度CPI涨幅将再次跌至1%以下。(完)