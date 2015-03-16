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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 11:56 BJT

台湾债市：RP利率大致持平，交易商开始准备跨月资金

路透台北3月16日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周一大致平稳，交易员表示，预估本周的市场资金情势仍能保持平稳宽裕，而交易商目前已积极准备跨月的资金，只不过目前能跨月的交易仍然偏少。

汇银人士指出，本周预料资金情势应能平稳，利率不会波动。至于跨月的交易，目前交易商已积极因应，准备提高报价1-2基点，以吸引法人/银行能够跨月。

〞我们现在采差别报价，大概提高利率1-2点，〞一位票券商交易员说。

另一位证券商交易商表示，目前银行钱多，但投信大多仍不做跨月的交易，因此跨月的交易仍偏少。以过往经验来看，预估季底的资金紧缩效应仍会出现，不过债券附买回利率上的反应不会太大，最多走高1-2基点。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，大致同于上日。目前跨月交易主要成交在公司债，约比月内落点利率高出1-2基点。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率持平。

今日美元债的交割，包括美国投资银行高盛 发行四年期宝岛债金额9.4亿人民币、韩国韩亚金融集团 发行三年期宝岛债金额5.5亿人民币。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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