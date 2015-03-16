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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 09:36 BJT

我的钢铁网：3月13日中国主要港口铁矿石库存统计

以下内容节选自3月13日的我的钢铁网：

Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为10,028万吨，环比上周五统计数据增90万吨；同口径库存9,607万吨；其中澳矿5,174万吨，巴西1,733万吨，贸易矿3,157万吨，精粉515万吨，球团326万吨，块矿1,139万吨。

Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量997.5万吨，环比上周增降8.4%。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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