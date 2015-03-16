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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 09:39 BJT

永安期货：中国期指主力空头大举撤离，对后市走势分歧较大

以下内容节选自3月16日的《期货日报》：

上周期指走势稳步回升，重心有所上移。主力合约上周五报收3622.8点，周涨幅3.80%。量能方面，期指四个合约总持仓自2月初以来攀升至23万手上方。主力合约始终未能有效突破3300—3650点振荡区间，总持仓量不断升级，上周三到达25.34万手高点。总成交量也有所增加，均值由前周122.76万手上升至131.23手，成交持仓比由春节后均值4.99回升至5.31。总体看，近期资金心态犹豫，对期指后市走势分歧较大，两会结束后期指可能面临方向性选择。

　　主力持仓方面，上周五前20名席位在1503合约上多空均减持，空单大幅减少13208手，远大于多单减少的6480手。主力合约净空持仓下降至8112手，为今年2月以来新低。期指四个合约总净空持仓由上月高点3.12万手下降至2.07万手，降幅达33.65%。但是IF1504、1506和1509合约净空单分别增加445手、635手和60手。上周五期指盘中冲高，多头并没有借此发力。空头大幅撤退对短线期指上攻比较有利。远月合约净空仓上升，中线行情仍需谨慎。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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