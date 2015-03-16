《交易视点》中国信用债配置关注三年左右中低等级产品--中信证券

路透上海3月16日 - 中国中信证券 最新信用产品周报认为，考虑到外占释放流动性有限的因素，货币政策仍有进一步放松的空间。但考虑到信贷因素带来的扰动，以及持续信贷投放带来经济边际好转的可能性，市场情绪较前期应有所谨慎，收益率进一步下行幅度或有所削弱。
策略上建议避免过重仓位，短期内趋于谨慎，交易快进快出为主；从配置角度看，仍然推荐三年期左右中低等级产品。
**七天回购利率或趋势性下行**
上周资金面有所缓解，短端产品收益率略有下行。央行逆回购规模600亿元、注入流动性规模仍不高，本周仍属IPO发行周期，资金面仍不可掉以轻心。
上周1年Repo互换利率、1年国开债分别维持在3.59%、3.71%左右，1年AAA短融略下行5BP至4.45%，期限利差继续处于较低水平。目前7天资金利率仍然偏高，而我们对其趋势性下行保持相对乐观态度，投资者可选择中低评级短端产品进行配置。
上周中票市场交投活跃，收益率保持稳定，多项经济和金融数据发布，其中前2月工业增加值增速明显低于市场预期，而之后发布的2月新增贷款规模、社会融资规模、M2同比增速则超过市场预期。市场表现也相当纠结，收益率先下后上，窄幅震荡。
**地方债料三季度进入集中供给期**
上周城投债收益率基本稳定，7年提前还本的中西部地级城投债二级市场收益率维持在5.75%左右的水平。
据财政部就债务置换问题答记者问，（1）财政部下达了1万亿地方政府债券置换存量债务的额度，不管1万亿还是3万亿均对地方政府债务偿还形成利好。
（2）置换范围是2013年政府性债务审计确定“截至2013年6月30日的地方政府负有偿还责任的存量债务中、2015年到期需要偿还的部分”，置换比例为53.8%；至于是否另加额度，估计要等四部委联合核查地方政府存量债务的结果（截止日4月8日）。
（3）置换方式为公开市场发行，非央行购买方式，届时地方政府债券供给将达1.77万亿；考虑到涉及政府评级等系列程序、预计三季度起进入集中供给期。受置换利好影响，城投债收益率利差有进一步压缩的空间，但大幅压缩的可能性不高；资质偏低、高收益城投其信用利差压缩的空间相对较大。
尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，中国财政部即已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。
本月稍早，本地媒体经济观察网报导，财政部已经批复了3万亿的存量债务置换，其中1万亿的额度已经批复到各省财政厅，西南某省获得300亿的额度。
**新券推荐**
上周共有112只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,641亿元。
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(整理 边竞; 审校 张喜良)