万达期货：上期有色金属指数面临方向性选择，中期仍有上行空间

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下内容节选自3月16日的《期货日报》：
上周，上期有色金属指数先回落后拉升，周五收盘于2467.15，较前一周上涨34.72。有色金属表现不一，铜、铝价格下挫之后快速拉升，锌价弱势振荡，铅价低位盘整。整体来看，美元强势及国内宏观数据不佳利于空头，但是国内宽松政策预期以及消费旺季来临时刚性需求支撑较强又利好多头。因此，近阶段，上期有色金属指数在2430—2470区间振荡运行，面临方向性选择。
后期展望，国内经济下行的压力仍然存在，需求增速下滑的现实不容忽视。同时，美元指数继续走高，对基本金属价格形成压制，长期来看，尤其是铜价尚未走出下行通道，因此，上期有色金属指数长期下滑趋势并未改变。但是就中期而言，随着旺季的来临，对刚性消费恢复的预期较好，基本金属将获得较强支撑，尤其是铜价，向上仍有反弹空间，预计上期有色金属指数仍有上行空间。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月11日 - 人气改善周四提振亚洲燃料油纸货市场，此前 公布的官方数据显示，新加坡在岸燃料油库存降至约四个月低点，但由于 交易疲软，现货升水回落。 洲际交易所(ICE)近月燃料油互换和跨月价差成交量突破100万吨，提 振价格和升水上涨。 新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，5月10日止当周，新 加坡在岸燃料油库存减少15%，或54万吨，至1月4日以来低点297万吨。 这次库存降幅是2016年3月23日以来最大，当时库存减少56.5万吨。 但净进口量较前一周变化不大，只减少2%来到52万吨，交易员称燃料 油转入水上油库，以及船用燃料油需求强劲，都是库存下降的原因。 ICE-380-cst燃料油6月/7月跨月价差每吨较上日上涨0.25美元，至0. 50美元；新加坡周四0830 GMT时成交量接近110万吨。 同期的ICE-380-cst 6月/7月期货合约成交量也受到提振，均成交超 过110万吨。 交易员称，尽管油价上涨，但ICE-3
路透新加坡5月11日 - 亚洲石脑油裂解价差处在两日高位每吨67.28 美元，受北亚需求坚挺的提振，与此同时汽油裂解价差处在两周高位每桶 10.47美元，新加坡地区的汽油库存大幅下降。 市场目光也瞄向了台塑石化，该公司削减了麦寮炼厂的产量，因三座 原油加工装置中的一座发生技术性故障。 其将关闭该座装置进行维修，具体还没有设定期限。 台塑在通过例行招标寻购6月到岸麦寮的石脑油船货。 不过贸易商称台塑可能已经与石脑油卖家达成了协议，以成本加运费 价(C&F)每吨较日本报价升水2-3美元的价格采购。 贸易商表示，中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。 另一方面韩国的韩华为6月下半月到岸大山的石脑油船货支付了每吨6 -6.50美元的升水，但油品的级别还不清楚。 新加坡现货市场上有两笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)