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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 09:57 BJT

万达期货：上期有色金属指数面临方向性选择，中期仍有上行空间

以下内容节选自3月16日的《期货日报》：

上周，上期有色金属指数先回落后拉升，周五收盘于2467.15，较前一周上涨34.72。有色金属表现不一，铜、铝价格下挫之后快速拉升，锌价弱势振荡，铅价低位盘整。整体来看，美元强势及国内宏观数据不佳利于空头，但是国内宽松政策预期以及消费旺季来临时刚性需求支撑较强又利好多头。因此，近阶段，上期有色金属指数在2430—2470区间振荡运行，面临方向性选择。

后期展望，国内经济下行的压力仍然存在，需求增速下滑的现实不容忽视。同时，美元指数继续走高，对基本金属价格形成压制，长期来看，尤其是铜价尚未走出下行通道，因此，上期有色金属指数长期下滑趋势并未改变。但是就中期而言，随着旺季的来临，对刚性消费恢复的预期较好，基本金属将获得较强支撑，尤其是铜价，向上仍有反弹空间，预计上期有色金属指数仍有上行空间。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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