《全球重要经济事件一览表》--3月16日-3月23日

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3月16日(一)

法兰克福--法兰克福金融峰会(至3月17日)。发言者包括欧洲央行劳滕施莱格和普雷特及德国央行副总裁Claudia Buch和委员Andreas Dombret。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在2015年SZ Finance Day活动中，就欧洲面临的挑战发表演说(1845)。

法兰克福--2015年SZ Finance Day活动(至3月17日)。演讲人包括：德国央行委员会委员Andreas Dombret与欧元区银行业单一监督机构主管努伊。

汉诺威--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西就欧洲的经济和政治挑战发表演说。(1700)

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在KangaNews DCM Summit发言。

东京--日本央行召开货币政策会议(至3月17日)。

卡塔尔多哈--西班牙央行总裁林德在国际金融协会(IIF)2015年春季会议上讲话(0800)。

3月17日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。

悉尼--澳洲央行公布3月政策会议记录(0030)。

东京--日本央行宣布利率政策决定。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley参加一个早餐会。

3月18日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)。

华盛顿--美联储主席叶伦举行记者会(1830)。

伦敦--英国央行公布3月政策会议之会议记录(0930)。

伦敦--英国财政大臣欧思邦提交2015年预算。

斯德哥尔摩--2015年银行与金融展望。瑞典央行总裁英韦斯与瑞典财长将出席。

法兰克福--德国央行执行委员会委员Andreas Dombret在ILF会议上就“欧洲资本市场联盟，这是一个可行的概念与实际的目标吗？”发表演说(0815)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔在ILF会议上就“资本市场联盟目标何在？”发表演说(0915)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会与全行委员会会议(至3月19日)。无利率宣布议程。

哥本哈根--丹麦央行就“2015年第一季货币政策回顾”等议题举行记者会。(0930)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)将发布中期经济展望评估(1000)。

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定(0800)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行执行理事会会议。

3月19日(四)

东京--日本央行公布2月政策会议记录(2350)。

布鲁塞尔--欧盟国家与政府领导人会议(至3月20日)

苏黎世--瑞士央行(SNB)货币政策评估。(0830)

奥斯陆--挪威央行政策制定委员会举行利率会议。(0900)

3月20日(五)

美国阿森斯--亚特兰大联储总裁洛克哈特在乔治亚州法律评论研讨会上就货币政策和经济前景发表讲话(1420)。

华盛顿--芝加哥联储总裁埃文斯在布鲁金斯学会题为“近零水准货币政策的风险管理”会议上参加小组讨论会(1530)。

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲美国商会午餐会上发表讲话(0100)。

3月23日(一)

巴黎--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)和欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚在全球独立中心(Global Interdependence Center)“后危机时代的新政策”会议上发表演讲。(0815)

纽约--美联储副主席费舍尔在纽约经济俱乐部午餐会上发表演讲。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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