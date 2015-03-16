《交易视点》海外人民币债关注信用资质较好的未评级国企等--中信证券

路透上海3月16日 - 中国中信证券 最新海外债券市场周报认为，仍建议以信用资质较好、收益率具有比较优势的未评级国企债券、受益于国内融资放开的大型房企债券、券商债券等为主。国内宽货币和积极财政政策意味着债券发行人信用风险或已经过了最坏阶段，现阶段上述债券的投资机会大于风险。

鉴于3月至6月是美联储是否加息的关键时点，在此期间强势美元仍将继续压制离岸人民币债市表现。强势美元导致的人民币波动加大、CNH市场流动性紧张意味着高等级债券配置价值降低。

**美元指数突破100大关**

上周美国公布的经济数据包括首次申请失业金人数、零售销售、PPI等，除首次申请失业金人数以外，其他经济数据均表现不佳。

尽管如此，但2月份强劲的非农数据令市场对即将召开的3月份美联储议息会议不敢掉以轻心，投资者担心美联储可能将去掉会议声明中对加息有“耐心”的说法，从而向市场释放6月份加息的信号。

因此，上周美元兑其他主要货币继续强势上涨，美元指数升破一百大关，周五报100.1485，全周涨幅达到2.5%。

**人民币汇率已入均衡区间**

外管局局长易纲在两会期间表示，“人民币上下波动已进入一个均衡区间”，而且针对市场预期央行将扩大人民币汇率单日波幅的猜测，易纲称没有迫切需要调整人民币浮动区间。所以，尽管美元强势和国内经济数据低迷，上周人民币汇率兑美元基本保持稳定。

另外，从推动人民币纳入SDR的角度看，一方面，进一步扩大人民币浮动区间势在必行，预计今年下半年央行仍有可能进一步放宽人民币交易区间至3%；另一方面，为推动人民币国际化进程，扩大人民币在海外市场的接受程度，人民币汇率也不存在大幅贬值的可能性。

**佳兆业公布境外债务重组计划**

佳兆业 公布的境外债务重组计划包括相关债务工具到期日展期，通过削减票息及在重组后前两年将利息计入本金等方式缓解债务义务。

据我们对2016年到期的佳兆业点心债的测算，即使债券持有人获得额外50bp的票息，按照目前市场上B等级债券的收益率水平，1年期债券置换成6年期债券后的价值仅在50-60元的区间。

更何况债券持有人还必须接受利息在重组后前2年按新利率计入本金等不利条件，进一步降低了该重组计划的吸引力。多数海外债券持有人对佳兆业的境外债务重组方案表达了不满，该公司2016年到期债券收益率上升至85%，两周上升29个百分点。 (完)