《交易视点》海外人民币债关注信用资质较好的未评级国企等--中信证券

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海3月16日 - 中国中信证券 最新海外债券市场周报认为，仍建议以信用资质较好、收益率具有比较优势的未评级国企债券、受益于国内融资放开的大型房企债券、券商债券等为主。国内宽货币和积极财政政策意味着债券发行人信用风险或已经过了最坏阶段，现阶段上述债券的投资机会大于风险。
鉴于3月至6月是美联储是否加息的关键时点，在此期间强势美元仍将继续压制离岸人民币债市表现。强势美元导致的人民币波动加大、CNH市场流动性紧张意味着高等级债券配置价值降低。
**美元指数突破100大关**
上周美国公布的经济数据包括首次申请失业金人数、零售销售、PPI等，除首次申请失业金人数以外，其他经济数据均表现不佳。
尽管如此，但2月份强劲的非农数据令市场对即将召开的3月份美联储议息会议不敢掉以轻心，投资者担心美联储可能将去掉会议声明中对加息有“耐心”的说法，从而向市场释放6月份加息的信号。
因此，上周美元兑其他主要货币继续强势上涨，美元指数升破一百大关，周五报100.1485，全周涨幅达到2.5%。
**人民币汇率已入均衡区间**
外管局局长易纲在两会期间表示，“人民币上下波动已进入一个均衡区间”，而且针对市场预期央行将扩大人民币汇率单日波幅的猜测，易纲称没有迫切需要调整人民币浮动区间。所以，尽管美元强势和国内经济数据低迷，上周人民币汇率兑美元基本保持稳定。
另外，从推动人民币纳入SDR的角度看，一方面，进一步扩大人民币浮动区间势在必行，预计今年下半年央行仍有可能进一步放宽人民币交易区间至3%；另一方面，为推动人民币国际化进程，扩大人民币在海外市场的接受程度，人民币汇率也不存在大幅贬值的可能性。
**佳兆业公布境外债务重组计划**
佳兆业 公布的境外债务重组计划包括相关债务工具到期日展期，通过削减票息及在重组后前两年将利息计入本金等方式缓解债务义务。
据我们对2016年到期的佳兆业点心债的测算，即使债券持有人获得额外50bp的票息，按照目前市场上B等级债券的收益率水平，1年期债券置换成6年期债券后的价值仅在50-60元的区间。
更何况债券持有人还必须接受利息在重组后前2年按新利率计入本金等不利条件，进一步降低了该重组计划的吸引力。多数海外债券持有人对佳兆业的境外债务重组方案表达了不满，该公司2016年到期债券收益率上升至85%，两周上升29个百分点。 (完)
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波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月11日 - 人气改善周四提振亚洲燃料油纸货市场，此前 公布的官方数据显示，新加坡在岸燃料油库存降至约四个月低点，但由于 交易疲软，现货升水回落。 洲际交易所(ICE)近月燃料油互换和跨月价差成交量突破100万吨，提 振价格和升水上涨。 新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，5月10日止当周，新 加坡在岸燃料油库存减少15%，或54万吨，至1月4日以来低点297万吨。 这次库存降幅是2016年3月23日以来最大，当时库存减少56.5万吨。 但净进口量较前一周变化不大，只减少2%来到52万吨，交易员称燃料 油转入水上油库，以及船用燃料油需求强劲，都是库存下降的原因。 ICE-380-cst燃料油6月/7月跨月价差每吨较上日上涨0.25美元，至0. 50美元；新加坡周四0830 GMT时成交量接近110万吨。 同期的ICE-380-cst 6月/7月期货合约成交量也受到提振，均成交超 过110万吨。 交易员称，尽管油价上涨，但ICE-3
路透新加坡5月11日 - 亚洲石脑油裂解价差处在两日高位每吨67.28 美元，受北亚需求坚挺的提振，与此同时汽油裂解价差处在两周高位每桶 10.47美元，新加坡地区的汽油库存大幅下降。 市场目光也瞄向了台塑石化，该公司削减了麦寮炼厂的产量，因三座 原油加工装置中的一座发生技术性故障。 其将关闭该座装置进行维修，具体还没有设定期限。 台塑在通过例行招标寻购6月到岸麦寮的石脑油船货。 不过贸易商称台塑可能已经与石脑油卖家达成了协议，以成本加运费 价(C&F)每吨较日本报价升水2-3美元的价格采购。 贸易商表示，中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。 另一方面韩国的韩华为6月下半月到岸大山的石脑油船货支付了每吨6 -6.50美元的升水，但油品的级别还不清楚。 新加坡现货市场上有两笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)