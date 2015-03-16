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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 10:03 BJT

《汇市简讯》欧元/美元获利回吐占主导

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    * 稍早创出新的趋势低点1.0457之后，美元卖盘/获利了结占主导
    * 周三美联储会议之前--可能调整部位，关注美联储是否取消“耐心
”一词
    * 今日欧元区没有重要数据公布
    * 稍早低点1.0457以及1.0581的五日均线切入位，分别是初步支撑/
阻力位
    * 图表：link.reuters.com/cyr34w(完)

    
        
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 (编译 张涛；审校 张荻)
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