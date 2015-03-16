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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 10:10 BJT

香港个股：徽商银行去年净利增约15%，因新兴和中间业务发展较快

路透香港3月16日 - 以安徽省为据点的中国城市商业银行--徽商银行股份有限公司 发布预增公告，2014年度净利润同比增长约15%，因新兴业务和中间业务发展较快。

该行上周五晚间的公告显示，去年净利润为56.76亿元人民币，同比增长15.15%，主要原因是新兴业务和中间业务较往年发展较快，且存贷款规模持续增长。

该行预期于3月底前刊发业绩报告。

徽商银行周一早盘初段小涨0.6%，报3.42港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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